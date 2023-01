Bolívia apreende aeronaves e perícia vai confirmar se avião roubado de Almir Sater foi usado para o tráfico

O Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) espera pela autorização pedida pela Sejusp (Secretaria de Estado e Segurança Pública) ao governo da Bolívia para a entrada dos policiais que irão fazer a perícia em várias aeronaves apreendidas que estavam sendo usadas pelo narcotráfico. Existe a possibilidade da aeronave do cantor Almir Sater estar entre os aviões apreendidos.

Segundo a delegada Ana Cláudia Medina, foram várias aeronaves apreendidas pelo governo boliviano que estão no aeroporto de de La Crucena e estariam adulteradas sendo usadas para o tráfico. “Recebemos a informação dessas aeronaves e algumas dos modelos das roubadas em Aquidauana”, disse Medina. Estão apreendidas o aeroporto cerca de 66 aeronaves.

As adulterações seriam na pintura e prefixo, de acordo com Medina. A delegada ainda falou que todas as medidas já haviam sido tomadas na época, como a prisão dos envolvidos no caso dos roubos em Aquidauana e o que estava faltando era a recuperação dos bens.

Prisão e roubo de avião

Dois envolvidos no roubo das aeronaves foram presos em setembro de 2021. Roger Breno Wirmond dos Santos, de 22 anos, conhecido como “zóio”, e Cristhofer Cristaldo Rocha, 20, ambos moradores de Anastácio, estavam envolvidos no crime. Na época, os dois confessaram que participaram do planejamento, monitorando o local.

A invasão no hangar em Aquidauana aconteceu por volta das 3 horas da madrugada do dia 6 de setembro de 2021, quando cerca de 18 criminosos entraram no local pelos fundos da vila 40, como é conhecido o local onde renderam o vigia e seus filhos.

As vítimas foram amarradas com lacres e presas na grade de proteção do tanque de combustível enquanto os aviões eram abastecidos. Os criminosos estavam fortemente armados, encapuzados e com luvas. Não havia rastros de carros no local. Algumas ferramentas foram deixadas para trás pelos bandidos. O hangar foi periciado na tentativa de identificação de digitais.

Aeronaves levadas em 2021

As aeronaves levadas, segundo registros da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), pertencem ao cantor Almir Sater, ao pecuarista Zelito Ribeiro, irmão do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e à família do ex-prefeito José Henrique Trindade.

Os modelos e matrículas dos aviões são Bonanza V35B PT-ING, Cessna 182 PT-DST e Cessna 182 PT-KDI. Ainda conforme os registros da Anac consultados pela reportagem, os três aviões estão com situação de aeronavegabilidade normais, ou seja, aptos para voar.

Fonte: Midiamax.uol