Boletim semanal registra mais 601 casos e 7 mortes por Covid em MS

Divulgado nesta terça-feira (6), o boletim epidemiológico semanal de Covid-19 registra mais 601 casos e 7 óbitos pela doença em Mato Grosso do Sul, totalizando 613.443 casos e 11.059 mortes desde o início da pandemia.

No Brasil já são 37.691.257 casos e 702.907 mortes, e no mundo são 767.364.883 casos e 6.938.353 falecimentos em decorrência da doença.

A taxa de mortalidade no Estado é de 4,3 para cada 100 mil habitantes. As últimas mortes foram registradas em Bela Vista, Dourados, Sidrolândia, Paranhos, Naviraí, Campo Grande e Eldorado. As novas vítimas são homens e mulheres com mais de 40 anos, com comorbidades.