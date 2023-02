Bocaiuval Beer, um novo espaço de eventos em Nioaque

Nioaque contará com um novo espaço para festas. O local fica na R. Benjamin Constant, 203, Centro e se chamará Bocaiuval Beer.

A inauguração será no dia 17/02 com o 1° Esquenta de Carnaval.

O proprietário Bruno Santana disse ao Nioaque Online: “estamos trazendo pra Nioaque um novo cantinho para festas para melhor atender vocês clientes e amigos, ambiente aberto, bebida gelada, lugar aconchegante, teremos atendimento de narguilé, venha conferir você e seus amigos e se divertir conosco”.

O evento de inauguração conta com apoio de: Conveniência Aquários, Dr. Rômulo Cardoso, Nandinho Beira Rio, MC Locadora de Máquinas, Faz. Lageado, Nioaque Aventura, Sementes Nioaque, Líder conveniência, Mercearia Santana, conveniência do Alemão, T-Rex, GMN Telecom e Capstore Jardim.

Os postos de vendas são: Líder Conveniência, Capstore Jardim, Jeca Produções, Tropical Lanches e Conveniência do Alemão.

Edição e foto: Elielton Leão