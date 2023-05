BMW apresenta sua visão do futuro com o Concept Touring Coupé

O BMW Group apresenta a estreia mundial do BMW Concept Touring Coupé na abertura do Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023. Desenvolvido para uma produção limitada a uma única unidade, continua a tradição dos lendários clássicos da BMW: um símbolo atemporal de liberdade sobre quatro rodas e a alegria de viajar juntos.

O destaque do design do BMW Concept Touring Coupé é sua traseira esculpida. Criado a partir dos contornos fluidos do teto, que se fundem perfeitamente com os painéis laterais traseiros, o formato acentua os ombros atléticos do carro, enquanto a janela traseira plana e as superfícies da carroceria claramente definidas enfatizam a postura sólida do veículo. No interior, superfícies de couro trabalhadas com precisão do fabricante italiano Poltrona Frau criam um ambiente luxuoso.

O compartimento atrás dos assentos oferece amplo espaço para guardar bagagens para viagens; a própria bagagem também foi feita exclusivamente sob medida na oficina de couro Schedoni em Modena. O BMW Concept Touring Coupé é impulsionado por um motor de seis cilindros em linha, marca registrada dos modelos esportivos, e confirma seu status como um símbolo do Puro Prazer de Dirigir.

