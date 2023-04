Bioparque participa da Expogrande 2023

O Bioparque Pantanal está presente na maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul, a Expogrande 2023. O complexo de água terá um espaço de exposição no estande do Governo do Estado com a temática voltada ao bioma pantaneiro. Reforçando a importância da educação ambiental e a acessibilidade por meio da inclusão, o local está à disposição do público durante o evento.

Crianças poderão fazer atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas pelo Núcleo de Educação Ambiental (NEA). O estande ainda apresenta o Biotátil, um espaço que possibilita que pessoas cegas e de baixa visão conheçam por meio do tato, objetos que compõem a cenografia dos tanques do complexo de aquários, como pedras, areia, cascos, sementes e folhas. O espaço também conta com uma variedade de animais taxidermizados, como papagaio e jacaré.

A diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri destacou a presença do Bioparque na Expogrande e a importância em expor parte da atração turística para o público presente, abordando temas essenciais como a educação ambientam e a acessibilidade.

“Nós vamos além da contemplação de tanques, realizamos um trabalho de conscientização ambiental, destacamos as riquezas e potencias do nosso bioma pantaneiro e, principalmente, a forma como devemos tratar as questões ambientais, ressaltando na preservação e respeito com a natureza”.

