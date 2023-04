Bioparque Pantanal irá atender público com visita agendada no feriado

O Bioparque Pantanal estará de portas abertas nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, atendendo exclusivamente o público com visita agendada. O local irá funcionar de manhã e à tarde, oferecendo aos visitantes um verdadeiro mergulho nas riquezas e belezas da biodiversidade pantaneira e de outras regiões.

No sábado (22), o empreendimento turístico também estará aberto das 8h30 às 12h, e para melhor experiência do visitante e evitar filas, vagas diárias estão sendo disponibilizadas no site bioparquepantanal.ms.gov.br.

Além de acesso gratuito ao local, a população terá a oportunidade de conhecer as principais espécies de peixes de água doce, répteis e anfíbios. O empreendimento ainda reforça a educação ambiental por meio das explicações dos condutores durante a visita.

“Nós buscamos oferecer ao visitante uma imersão no conhecimento, mostrar a importância da preservação e o trabalho que desenvolvemos de conservação, um dos pilares que sustentam o empreendimento”, destaca a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri.

Inaugurado em 28 de março de 2022, o maior aquário de água doce do mundo tem 21 mil metros quadrados de área construída, 5 milhões de litros de água e 359 espécies de animais.

Com informações da assessoria