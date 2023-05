Bioparque Pantanal divulga resultado preliminar do processo seletivo para Clube de Ciências

O NEA (Núcleo de Educação Ambiental) do Bioparque Pantanal divulgou nesta sexta-feira (26) o resultado preliminar do processo seletivo para o Clube de Ciências. Destinado a estudantes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio da rede pública e privada de Mato Grosso do Sul, o projeto selecionou 12 grupos de pesquisas.

Com a supervisão do NEA, o objetivo do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal é fomentar, nos estudantes de Mato Grosso do Sul, o desejo de realizar pesquisas e de produzir materiais científicos em todas as áreas do conhecimento.

Durante as atividades, os grupos selecionados poderão realizar visitas ao maior circuito de aquários de água doce do mundo para a coleta de dados para suas pesquisas e utilizar os espaços, como laboratórios e dependências do complexo, para a produção científica.

Confira aqui lista do resultado preliminar.

Com informações da assessoria