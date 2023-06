Biblioteca Pública Estadual tem exposição de romances clássicos e contemporâneos para aquecer os corações

Uma boa história de amor encanta, garante uma viagem ao mundo do amor e arranca suspiros a cada capítulo. São assim os livros que falam desse sentimento tão nobre compartilhado entre os amantes e como em junho, no Brasil, comemora-se o Dia dos Namorados, a Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul abriu a exposição “Histórias de Amor” com uma seleção de livros clássicos e contemporâneos que falam desse sentimento tão avassalador.

“Sempre temos uma grande procura, seja pelos clássicos brasileiros e internacionais, quanto pelos mais contemporâneos. Histórias de amor atraem leitores de todas as idades. Fizemos uma curadoria com os mais procurados e colocamos em nossa exposição. Afinal, o amor sempre está no ar e nos livros”, conta o coordenador da Biblioteca, Aparecido Mechiades.

Na exposição você encontra títulos como “A fazenda africana”, de Isak Dinesen; “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare; “Querido John”, de Nicholas Sparks; “Anna Kariênina”, de Liev Tolstói; e “O tempo entre costuras”, de María Dueñas; clássicos brasileiros como “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo; “Iracema”, de José de Alencar; “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco; e “Helena”, de Machado de Assis.

Todos os livros da exposição estão disponíveis para empréstimo e também são um convite para visita ao acervo da Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul que fica na Av. Fernando Correa da Costa, 559, térreo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, e aos sábados, das 8h às 13h. Para fazer a carteirinha de empréstimo é necessário um documento com foto e comprovante de residência. A emissão é gratuita.

FCMS