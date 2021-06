Biblioteca do SESI de Nioaque promove atividade educativa no mês de conscientização sobre a reciclagem

Como forma de celebrar o Dia Nacional da Reciclagem, comemorado em 5 de junho, a Biblioteca do SESI Indústria do Conhecimento de Nioaque promoveu atividade educativa com alunos da Escola Infantil Cantinho do Saber, parceira da Biblioteca no município. Foram desenvolvidos trabalhos de conscientização sobre produção de lixo, formas de reciclagem e conservação do meio ambiente.

A atividade foi desenvolvida de forma remota pelas monitoras da Biblioteca do SESI Indústria do Conhecimento de Nioaque, Denise Bertolo e Loirce Correa Barbosa. A proposta apresentada para as crianças foi produzir brinquedos utilizando materiais recicláveis. A monitora Denise Bertolo destacou a receptividade das crianças com a atividade. “Foi fascinante desenvolver esse projeto, mesmo que a distância, pois quando falamos de preservação do meio ambiente, falamos sobre o futuro. Os alunos se mostraram interessados e fascinados em como podemos transformar materiais que vão para o lixo em brinquedos”.

Durante a ação as monitoras trabalharam com as crianças a importância da coleta, separação e destinação correta de materiais recicláveis como: embalagens plásticas, cartões, peças eletrônicas, metais, papel, etc. E falaram sobre a reciclagem como alternativa para reduzir o descarte de materiais no meio ambiente, colaborando para a preservação do mesmo.

