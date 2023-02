Bem Nascer: Saúde do Estado oferece curso de capacitação a profissionais de saúde de aplicação em ultrassom

Com objetivo de habilitar os profissionais de saúde, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio do projeto Bem Nascer MS, oferece o curso de capacitação de Aplicação em Ultrassom. Participam do treinamento médicos ultrassonografistas e enfermeiros dos 79 municípios do Estado. O curso ocorre no auditório Jacarandá, do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), nos períodos matutino e vespertino nos dias 6 a 9 e 20 de fevereiro.

Segundo a gerente da Saúde da Criança e do Adolescente da SES/MS, Cristiana Schulz, a finalidade do curso é demonstrar para os profissionais o funcionamento do equipamento de ultrassom da marca Acclarix AX8 Edan, que foi doado aos municípios pelo projeto Bem Nascer MS.

“O conhecimento gerado por este curso é importante para ajudar os profissionais da Saúde, muitos deles atuando no interior do estado, a melhor utilização deste equipamento, através do conhecimento na prática dos exames oferecidos”, destaca Schulz.

A capacitação abordará desde o conceito de ultrassonografia, como o equipamento funciona, a formação da imagem, resolução, entre outros aspectos. O curso é ministrado pela empresa fornecedora do equipamento.

Presente na capacitação, a enfermeira do município de Aparecida do Taboado Camila Cristina da Silva Barreto Rotune destaca que o curso é de extrema importância para esclarecer as dúvidas quanto a utilização do equipamento.

“Sabendo como utilizarmos o equipamento de ultrassom, nós podemos auxiliar aquele médico que vem de outro município e que porventura não esteja familiarizado com a máquina. Assim, otimizamos o tempo na realização do procedimento”, salienta.

Sobre o Bem Nascer MS

O projeto Bem Nascer MS é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, que conta com o apoio e comprometimento dos 79 municípios para redução da mortalidade materna-infantil no Estado, com o propósito de melhorar a estruturação dos serviços de saúde que ofertam atendimentos às crianças e mulheres, como também, a qualificação dos profissionais e atualização da rede materno e infantil do Mato Grosso do Sul.

Assim, o Bem Nascer MS conta uma plataforma digital que reúne diversas informações que vai de encontro com os eixos prioritários do projeto: educação permanente; linhas de cuidado materno-infantil; painel de monitoramento e avaliação; planejamento reprodutivo; sífilis congênita; prevenção à mortalidade materno e infantil; produção científica; financiamento e governança. Lá, há materiais gráficos digitais que falam sobre o ‘Planejamento Reprodutivo e métodos contraceptivos’, ‘Amamentação’, ‘Pré-Natal’, ‘Direitos da Mulher’, livros, painéis sobre a mortalidade materna e infantil, investimentos e espaço da madrinha.

As primeiras-damas e prefeitas também possuem forte ligação com o Bem Nascer MS, pois são madrinhas do projeto e devem acompanhar de perto a execução das ações em seus municípios e representá-lo no âmbito estadual e municipal. São responsáveis pelo engajamento e mobilização de equipes, além de apoiar a estruturação e funcionamento dos Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil e grupos condutores em seus municípios; e também auxiliar no monitoramento e avaliação dos indicadores do plano da rede materno-infantil mensalmente.

HRMS

Fotos: Bruno Rezende