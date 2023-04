Polícia Militar Rodoviária apreende droga avaliada em mais de R$ 1 milhão

A equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, do BPMRv, prendeu ontem (24/04) um homem que transportava carga de entorpecentes em um veículo furtado.

Os Policiais Militares realizavam fiscalização, na região de Paranhos, com objetivo de combater crimes como tráfico de drogas e contrabando, quando durante abordagens a veículos, deram ordem de parada ao condutor de um Hyundai HB20, de cor preta, que apresentou elevado nervosismo com a presença policial.

A equipe flagrou no interior do veículo vários invólucros e tabletes de entorpecentes, que após vistoria totalizaram 275 kg de substância análoga à maconha e 42 kg de substância análoga à Skank, bem como constatado que o veículo possuía registro de furto no Estado de São Paulo.

Durante entrevista o autor relatou que receberia 15 mil reais para levar o entorpecente até o interior do Estado de São Paulo, e diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia, juntamente com o entorpecente e o veículo que foi recuperado para posterior devolução ao proprietário.

O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 1.032.700,00.