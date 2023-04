Avanço de frente fria favorece acumulados de chuvas nesta sexta

A previsão para sexta-feira (14) em Mato Grosso do Sul indica tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidade e chuvas no Estado.

Chuvas de intensidade fraca a moderada devem acontecer durante a tarde em algumas cidades. Nas regiões Centro-sul e Leste do Estado, elas podem ser mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que em Campo Grande a mínima será de 22°C e a máxima de 27°C. Em Dourados, mínima de 21ºC e máxima de 26°C. Ponta Porã e Iguatemi aguardam por mínimas de 21°C e máxima de 25°C.

Na região Norte do Estado, a previsão de 22°C de mínima e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 28°C. Em Aquidauana, a máxima será de 27ºC. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 22°C de mínima e máxima de 31°C.