Avança pavimentação de rodovia que dá acesso à praia de água doce em Itaquiraí

Segue cronograma de obras a pavimentação da MS-488, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraná, pelo município de Itaquiraí. O trecho da rodovia que recebe asfalto possui 19,73 quilômetros, começando no entroncamento da BR-163 e terminando no limite dos dois estados.

Com quase 50% de execução, a obra de mais de R$ 27 milhões do Governo do Estado contribui com o escoamento da produção agropecuária local e ainda fomenta o turismo, já que a MS-488 liga Itaquiraí ao Porto Santo Antônio e dá acesso à Praia da Amizade, a famosa “prainha” de água doce do Rio Paraná.

Segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a obra já tem concluídos 14 quilômetros de limpeza vegetal, 12,50 quilômetros de terraplanagem, 12,50 quilômetros de subleito, 11 quilômetros de base e 10 quilômetros de capa asfáltica em TSD (Tratamento Superficial Duplo). Além dos itens de pavimentação, 27% de drenagem estão concluídas, com uma galeria, bueiros e meio-fio.

A pavimentação, com recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), é mais um investimento do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura da malha rodoviária estadual e contribuir com a economia e o turismo dos municípios.

“Essa é uma importante obra para o turismo, para o escoamento da produção e para a mobilidade local. A pavimentação facilita o acesso à região, atendendo os moradores das comunidades, quem trabalha e também quem passeia. Estamos atendendo as demandas da população”, frisou o secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

Com informações da assessoria