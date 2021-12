Atleta de Nioaque participa da 4ª Copa Mutante de Fisiculturismo na cidade de Bonito

A competição aconteceu no Hotel Marruá

O atleta Olicio Holisbach Trindade, formado em educação física, soldado do Exército Brasileiro, servindo a Unidade 9º G.A.C, esteve participando da 4ª Copa Mutante de Fisiculturismo na cidade de Bonito, nos dias 26 e 27 de novembro, na modalidade Mens Phisique.

A categoria Mens Physique é oficialmente categoria da IFBB, sendo uma categoria muito popular dentro de um curto período de tempo, e por conta disso a IFBB tem aumentado a oferta de subcategorias por divisão de alturas, dando chance a um maior número de atletas.

Essa categoria é destinada a homens que realizam o treinamento com pesos a fim de manter a forma, e que praticam uma dieta saudável e equilibrada, mas que preferem desenvolver um físico menos musculoso, com aspecto atlético e esteticamente agradável.

Os concorrentes procuram mostrar forma e simetria adequada, combinada com alguma musculosidade e principalmente um bom estado geral. Os atletas devem ter presença de palco e postura a fim de demonstrar sua personalidade, e a capacidade de apresentar-se no palco com confiança deve ser visível a todos.

De início, no dia 26 às 17:00 foi realizado a pintura do corpo, com apresentação da carteira de atleta contendo medidas, altura e peso.

CATEGORIAS:

Teve como categoria: Master, Biquíni, Mens Phisique Até 1,75cm Mens Phisique acima de 1,75cm Muscula, Wellness, Classic Phisique Até 1,75cm, Classic Phisique acima de 1,75, Fisiculturismo Sênior até 85 Kg, Sênior Acima de 85 Kg.

Em entrevista ao Nioaqueonline, o atleta Olicio disse se sentir muito orgulhoso, pois teve que se esforçar ao máximo para conseguir chegar ao Shape desejado, na modalidade inscrita. Ainda disse que apesar de ter sido sua primeira apresentação, a emoção tomou conta, pois estar no palco o fez refletir nos muitos treinamentos, e muitas das vezes sozinho.

“Ficar fazendo poses em frente ao espelho, fazer minha própria dieta, abrir mão de muitas coisas para estar focado na competição, digo que ser atleta de fisiculturismo não é fácil, pois tive que ter muita disciplina, muito esforço físico e mental, ainda mais sendo minha primeira vez”, relatou o atleta.

Na oportunidade o atleta agradeceu apoio recebido nas redes sociais, na academia em que realiza os treinamentos, aos patrocinadores, elencando LD Academia do empresário Leandro Velásquez, Alcione Depilação, Roger Faioli, Coachgui_Lazarino, Flauzino Campos, aos familiares e a sua esposa Suelise Lisboa Holisbach.

“Quero dizer a toda população nioaquense que esporte é saúde e que devemos valorizar a cultura de nossa região, nosso Brasil, não podemos ficar parados só esperando os outros, quando temos sonhos, temos que correr atrás, e com toda certeza quero dizer que foi minha primeira vez estando no top 6° e também dizer que pretendo estar participando das demais categorias do fisiculturismo, e espero que não só eu, mas que outros atletas amadores do fisiculturismo alcance seu objetivo corra atrás, e tenha o apoio do poder público, principalmente, que o esporte seja mais valorizado diante de outras culturas existentes em nossa região, e quero não só ter a teoria mas a prática vivenciada em cada modalidade” finalizou o atleta.