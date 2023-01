Ativistas pró-Rússia residentes na Alemanha enviaram dinheiro para exército russo

Um grupo de ativistas pró-Rússia residentes na Alemanha doaram recursos para o exército russo em meio a Guerra da Ucrânia. As verbas foram utilizadas para a compra de rádios walkie-talkie, fones de ouvido e telefones, segundo mensagens enviadas em um grupo de WhatsApp e obtidas pela Reuters.

Os responsáveis pelo envio foram o casal Elena Kolbasnikova e Max Schlund que enviaram 500 euros para o oficial do exército russo Dmitry Tkachev, baseado em Rostov-on-Don, cidade no sul da Rússia.

A reportagem da Reuters ainda apontou que Kolbasnikova e Schlund receberam passagens para viajarem até Moscou, onde participaram de uma conferência com o presidente russo, Vladimir Putin. Os custos foram bancados pela Rossotrudnichestvo, agência cultural russa com sede na Alemanha.

Desde os inícios do conflito, a União Europeia aplicou sanções econômicas contra a Rússia para evitar o financiamento bélico do país. A legislação alemã prevê que crimes que violem essas deliberações rendam detenção em regime fechado por ao menos cinco anos.

