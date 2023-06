Atividades lúdicas gratuitas para crianças de 6 a 12 anos serão realizadas no Ginásio Moreninho

No próximo sábado, 24, será realizada a segunda edição dos jogos em família, a partir das 15h no Ginásio Moreninho. O evento é gratuito e destinado a crianças de 6 a 12 anos acompanhadas pelos responsáveis. Não será necessária inscrição prévia e é obrigatória a permanência dos responsáveis durante as atividades, pois o intuito é que todos participem.

O professor da Faculdade de Educação, Junior Vagner Pereira, explica que é um momento de interação lúdica familiar com brincadeiras que são passadas de geração em geração, como passa anel e corrida do saco. Além de proporcionar aos estudantes envolvidos que compartilhem conhecimentos de sala de aula com a comunidade.

“É uma ação que tem o objetivo resgatar os jogos que eram vivenciados na infância pelos pais e que eles possam ser repassados às crianças, e que juntos possam praticar. A ação também pretende ampliar a formação dos estudantes de Educação Física, integrantes do Programa de Educação Tutorial, pois essa experiência de atendimento à comunidade é muito importante para que coloquem em prática todo o conhecimento construído”.

As atividades fazem parte do Programa de Educação Tutorial (PET) Educação Física e agregam também estudantes da disciplina de estágio supervisionado em animação sociocultural.

A estudante de Educação Física, Bianca Vieira, faz parte do PET desde 2022. Ela relata que as atividades fora de sala de aula são uma forma de colocar em prática o que aprendem na teoria. “É uma ação pensada pelo grupo para por em prática o conteúdo que aprendemos em estudos de lazer e ter a vivência de ministrar alguns jogos para a comunidade, além de poder contribuir para a interação de pais e filhos, já que por muitas vezes a rotina diária acaba não deixando que haja essa aproximação tão importante para a vivência em família. Assim como os demais integrantes do PET, ajudei a elaborar algumas brincadeiras, cada integrante será responsável por ministrar a atividade”.

Com informações da assessoria