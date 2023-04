‘Ateliê UEMS para crianças’ abre inscrições para projeto em Dourados

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul promove o “Ateliê UEMS para crianças: As cores da música”, dia 29 de abril, das 14h às 17h, na Casa da Cultura UEMS. As atividades deste encontro brincante serão desenvolvidas por professoras e egressas da Pedagogia/UEMS/Dourados e, além de ampliarem o repertório das crianças, contribuirão para a formação de professoras.

A proposta envolverá crianças, de quatro a nove anos de idade, em vivências com múltiplas linguagens – como música, artes visuais, movimento e brincadeiras.

Informações a respeito das inscrições podem ser realizadas por meio do contato WhatsApp 9-9971-8879, com a professora Giana Amaral Yamin, coordenadora do Projeto.