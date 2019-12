As Ritianas preparam cestas de alimentos para entregar no Natal

Solidariedade é a marca registrada da Associação das Ritianas de Nioaque.

Mês dezembro é o mês de muitas solidariedades, e fazendo parte da ação grupos de voluntariadas, membros da Associação da Ritianas de Nioaque estiveram na data de hoje (05/12) preparando as muitas cestas de alimentos que serão entregues às famílias carentes e cadastradas do município.

Durante o ano as Ritianas desenvolvem enumeras ações voltado à caridade, em datas especiais sempre praticam a solidariedade, levando conforto aos muitos necessitados.

Acompanhado do Pároco da cidade, Padre Daniel, elas preparam com muito carinho os alimentos, que vai do arroz até o frango congelado, uma cesta rica em detalhes que não pode faltar o Panetone com refrigerante.

Nioaque é uma cidade compostas por centenas de pessoas que inspiram cuidados sociais, sendo amparadas sempre pela Ritianas.

As cestas serão entregues antes do Natal as famílias cadastradas pela associação.