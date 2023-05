Artesanato de MS comercializa mais de R$ 90 mil na Feiarte, em Curitiba

Artesãos de Mato Grosso do Sul Participaram da FEIARTE – Feira Internacional de Artesanato que existe há mais de 40 anos em Curitiba. O evento aconteceu de 21 de abril a 01 de maio, com um público de 32 mil pessoas, o stand de MS comercializou R$ 92.500,00. O Estado participou pela primeira vez da Feiarte e teve 100% de investimento da Fundação de Cultura de MS: a compra do estande, o transporte das peças e a seleção dos artesãos e entidades participantes.

Para a Gerente de Atividades Artesanais da FCMS Katienka Klain, “essa é a primeira vez que nosso estado participa da Feiarte e o saldo final de vendas, levando em conta que a feira é toda comercializada no varejo, foi muito bom pra uma estreia, esperamos participar novamente em 2024, com mais peças e mais artesãos. A artesã Alice Sales Trouy, da Artems ficou empolgada com a participação na feira, “Estamos vendendo bem e estamos maravilhados com a feira e a minha arte foi muito bem aceita e desejamos voltar o ano que vem”.

A Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais levou mais de duas mil peças para a Feira, produzidas com os recursos naturais abundantes em nossa região, como madeira, fibras vegetais, cerâmica, sementes e raízes. Selecionados por edital, participaram da feira a artesã Jane Clara Arguello e as entidades Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares do MS – Proart/MS; União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul – Uneart/MS; Casa do Artesão de Aquidauana/Delegacia Sindical dos Artesãos de Aquidauana; Associação de Artesanato de Mato Grosso do Sul – Artems e Associação de Microempreendedores Individuais – AME.

O artesanato de MS retrata costumes, tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido, em grande parte, com matérias primas locais e manifesta a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense. As peças trazem à tona temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas, ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia e pelo movimento migratório de várias partes do país e do mundo para o Estado.

A participação na FEIARTE foi muito importante para levar o artesanato de MS até Curitiba, reconheceu o diretor presidente da FCMS, Max de Freitas, “Fizemos um esforço coletivo entre Governo de MS e Fundação de Cultura para custear essa participação pois sabemos da importância do artesanato enquanto produto de alta qualidade de MS, as peças são lindas, feitas por profissionais e o volume de vendas prova que estamos no caminho certo, incentivar nossos saberes gera emprego, renda e abre fronteiras aos nossos artesãos e artistas”.

A próxima feira onde os artesãos de MS terão a oportunidade de comercializar seus produtos será na FEICARTES que acontecerá de 20 a 28 de maio no Centrosul, em Florianópolis.

