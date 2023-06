Arraial de Santo Antônio de Campo Grande traz oito atrações musicais para festa deste ano

As barracas começam a funcionar a partir das 16h e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida da apresentação das quadrilhas e dos shows, às 19h e às 21h.

A programação artística começa na sexta-feira (9), às 18h30, com a quadrilha junina, seguida dos shows de Marlon Maciel e a dupla João Haroldo e Betinho. No sábado (10), a animação fica por conta da orquestra de violas de Valinhos e a dupla Fred e Victor.

No dia 11, às 19h, acontece a apresentação do grupo Ipê da Serra, seguido da dupla sertaneja Patrícia e Adriana. O encerramento dos shows, na segunda-feira (12), fica por conta do Trio Violada e Maria Cecília e Rodolfo.

Entidades

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que vê, neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de alimentos, bebidas e artesanato durante todos os dias de festa. A prefeitura abre o credenciamento da barracas exclusivamente para entidades assistenciais. Neste ano serão 21 barracas.

Fundada há 30 anos, a Associação de Mães Trabalhando a Inclusão (Amati) participou de todas as edições do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Desde sua fundação, mais de 7.500 crianças já foram atendidas no local.

“O arraial já faz parte do calendário da instituição. Aguardamos com ansiedade esta festa porque é uma forma de sermos vistos pela sociedade e também de termos um retorno financeiro muito bom, por ser uma das festas onde mais arrecadamos. Durante todos esses anos em que participamos conseguimos comprar aparelhos eletrônicos para melhorar o atendimento ao público como computadores, impressoras, caixa de som e muitos outros”, ressalta Sara Souza de Carvalho, de 32 anos, trabalha na Amati há 10 anos e há um ano atua como diretora administrativa.

Há dois anos pagando aluguel, Sara conta que o sonho da sede própria está perto de se tornar realidade. “Este ano a festa tem um gostinho especial para nós, pois vamos iniciar a construção da nova sede. Ganhamos uma área pública e vamos sair do aluguel. Será o ponta pé da aquisição de um patrimônio que ninguém mais tira da instituição”.

Na barraca da Associação será vendido, pastel, caldo de mandioca, cerveja, refrigerante, água, maçã do amor, quentão e arroz carreteiro, sendo estes dois últimos o carro chefe da barraca.

Pela primeira vez o Instituto Causadores da Alegria participa da festa. Fundado em março de 2013 pelo professor de química e diretor-presidente Fernando Eufigênio, o instituto atende gratuitamente jovens e adolescentes.

Na barraca serão vendidos pastel, crepe e bebidas. “Ano passado fui para visitar e por conta de uma documentação que eu não tinha, não consegui participar. Este ano regularizei tudo e recebi o edital através de uma assistente social, na mesma hora já fui me inscrever”, conta.

Para Fernando a expectativa com o resultado positivo da festa é alta. “O evento é maravilhoso porque ajuda as instituições, e como sobrevivemos de doação é uma oportunidade de arrecadar um dinheiro, colocar as contas em dia e também de mostrar nosso trabalho”.

