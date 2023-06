Arraiá UFMS 2023 abre inscrições para o credenciamento de barracas de comidas típicas

Está aberta a chamada para a comunidade universitária participar do Arraiá UFMS 2023, que será realizado na Esplanada do Morenão, no próximo dia 16. Interessados em participar com a venda de produtos alimentícios já podem se inscrever.

O Arraiá UFMS é uma tradição na Cidade Universitária e será aberto para toda a comunidade, com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. A expectativa é reunir um público de 4 mil pessoas. “A ideia é ter uma campanha social, nós vamos ajudar as pessoas que estão precisando e ainda teremos uma festa linda com as atrações do Chalana de Prata e dos Filhos de Campo Grande. Teremos muita alegria nessa festa!”, celebra o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes.

De acordo com o edital, serão disponibilizadas 15 barracas. Podem participar grupos compostos por representantes de atléticas, diretório acadêmico, associações estudantis, associações ou sindicatos de servidores da UFMS, além de alunos da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, produtores vinculados à Feirinha Agroecológica e instituições filantrópicas cadastradas.

“Queremos convidar a nossa comunidade interna, todos que tiverem interesse em cuidar de uma barraca e estarem conosco. Vocês podem comercializar alimentos e teremos um público muito legal”, reforça o pró-reitor.

Cada barraca poderá indicar até três produtos a serem comercializados e cada produto pode ser comercializado por até três barracas diferentes. A venda de doces, como paçoca, pé de moleque, entre outros, está liberada. As barracas são disponibilizadas pela organização do evento e cada uma terá dois pontos de energia e um para a lâmpada. Uma novidade nesta edição é que haverá um concurso para premiar a decoração mais criativa da festa.

Os interessados devem acessar o portal e preencher o formulário até o dia 11. O resultado final será divulgado no dia 12 de junho.

Com informações da assessoria