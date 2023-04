Aquidauana sediará o 1° Pantanaves com palestras e oficina de observação de aves

O Instituto Morro Azul em parceria com a Prefeitura de Aquidauana estarão realizando o 1° Pantanaves – Caminhos das Aves na Estrada Parque de Piraputanga, um evento que visa promover a observação de aves como uma atividade de ecoturismo na região de Aquidauana, destacando a riqueza da avifauna local e sua importância para a conservação da biodiversidade.

O evento ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa, será no dia 03 de maio de 2023, no auditório da UFMS no Campus II, com as palestras: “Meu Quintal”, com Luíz Felipe Pereira Mendes, fotógrafo de natureza e especialista em avistamento de aves; e a segunda palestra: “A importância de contemplar a natureza: da educação ambiental ao ecoturismo”, com o biólogo Fernando Ibanez Martins. Na sequência, haverá uma atividade prática de avistamento de aves na Lagoa Comprida, em Aquidauana.

Já a segunda etapa ocorrerá no dia 13 de maio de 2023, na Estrada Parque de Piraputanga, com a participação no Global Big Day, um evento mundial de observação de aves que visa contribuir com dados científicos sobre a distribuição e abundância das aves ao redor do mundo.

A participação no Global Big Day também fortalecerá a importância do evento, destacando a relevância da região de Aquidauana para a conservação da avifauna e para a pesquisa científica sobre aves.

As inscrições serão feitas através de um formulário que estará disponível no site do Instituto Morro Azul (www.institutomorroazul.com.br) e no Instagram @institutomorroazul.

São parceiros do evento o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Aquidauana via Secretarias Municipal de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.

O 1° Pantanaves – Caminhos das Aves na Estrada Parque de Piraputanga proporcionará uma experiência educativa e enriquecedora aos participantes, por meio de palestras, oficinas práticas e observação de aves em habitats naturais.

Fonte: Prefeitura de Aquidauana