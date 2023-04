Aproximadamente 10 mil servidores ainda não fizeram recadastramento do Censo Previdenciário

Iniciado em janeiro deste ano, o Censo Previdenciário 2023 é obrigatório para o funcionalismo estadual, cuja finalidade é, entre outras, atualizar e consolidar as informações de todos os servidores do Estado. O encerramento será na sexta-feira, 28 de abril.

Até o momento somente 70,8 % dos funcionários (48.200 servidores) participaram do recenseamento, faltam 10. 217 servidores ativos. O procedimento que pode ser feito na modalidade de autocadastramento on-line por meio do site www.censo.ms.gov.br.

Outra possibilidade é a forma presencial, para a qual é necessário agendamento, que pode ser feita nos polos de atendimentos disponibilizados nos municípios Três Lagoas, Coxim, Jardim, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Naviraí e Nova Andradina. Para o segurado que possui mais de um vínculo é necessário apenas um recenseamento, permanecendo o vínculo de servidor ativo.

Já aqueles que cumprem pena de prisão ou detenção, há a obrigação de apresentar atestado ou declaração de permanência carcerária expedido pela instituição prisional, com entrega postal com AR (aviso de recebimento).

A não realização do recadastramento dentro do prazo estabelecido, acarretará algumas consequências ao servidor, tais como a suspensão do pagamento da remuneração, proventos ou pensão até que a situação se regularize, podendo haver o cancelamento do benefício.

Àqueles que, porventura permanecerem com dúvidas, a Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) mantém suporte de atendimento via e-mail ([email protected]), por WhatsApp (67) 99630-7481 ou teleatendimento no telefone (67) 4042-1007.

A atualização das informações é obrigatória para servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Policia Militar e Corpo de Bombeiros.

