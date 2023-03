Após matéria sobre abandono de ruas, prefeitura municipal faz manutenção em local crítico

Em 23 de fevereiro, procurado pela população, o Nioaque-Online publicou matéria sobre a falta de manutenção nas ruas sem asfalto da cidade, sobre tudo nos bairros Jockey Club e Monte Alto que sofriam com erosões ocasionadas pelas fortes chuvas.

No dia de hoje, a reportagem recebeu fotos de leitores informando que a manutenção havia começado a ser feita com a correção do solo e cascalham ento.

“Finalmente vieram passar a patrola e jogar cascalho, realmente estava perigoso do jeito que estava, de noite o risco é maior por falta de iluminação, com risco de acidente para os motoqueiros”, disse um morador.