Editais de apoio: municípios podem enviar propostas à Fundtur até 25 de abril

Já publicados no Diário Oficial de MS os dois primeiros editais de chamamento público de 2023 para selecionar projetos de fomento e apoio a eventos geradores de fluxos turístico. Voltados para municípios e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do estado, os editais objetivam a democratização do acesso aos recursos da Fundtu/rMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

O diretor-presidente da instituição, Bruno Wendling, fala que os Editais de apoio eventos geradores de fluxo turístico é um programa da Fundtur/MS que deu certo. “Hoje é referência nacional, feito de uma forma transparente e dá condições iguais para que municípios e OSCs possam concorrer aos recursos e apoiar eventos geradores de fluxo turístico”.

“Ficamos felizes em sempre poder apoiar esse tipo de ação, já que esses eventos são uma alternativa para muitos destinos que ainda não têm atrativos e podem, assim, ter movimentação ao longo ano. Isso acaba despertando o interesse das pessoas em conhecer aquela localidade”, ressalta o diretor-presidente.

Uma das novidade são os eixos temáticos exigidos nos projetos do edital voltado para os municípios (01/2023), que tiveram uma adequação para Evento Gastronômico, Eventos Esportivos e/ou Aventura, Eventos de Negócios e Técnicos-Científicos. Os projetos de OSCs (02/2023) não têm mais eixos temáticos específicos.

Poderão ser aprovados cinco projetos de municípios e sete de OSCs. O valor da solicitação das propostas para municípios ou OSCs, poderá ser de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a execução dos projetos aprovados pela Comissão de Seleção deverá ser de 1º de agosto a 30 de dezembro de 2023.

Desde 2017, a Fundtur/MS já disponibilizou quase R$ 9,5 milhões em recursos para os editais de apoio a eventos geradores de fluxo turístico. Somados os previstos nos editais 01 e 02/2023, o total é de 128 eventos apoiados em Mato Grosso do Sul.

Informações

A participação é gratuita e a entrega de envelope deverá ser realizada nas datas previstas nos cronogramas. Os envelopes devem conter a proposta de projeto e o plano de trabalho, que devem ser protocoladas na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Avenida Afonso Pena, 7000 – Portal Guarani, em Campo Grande). As propostas também podem ser enviadas pelo Correios e estão sujeitas aos mesmos cronogramas apresentados no edital.

Informações sobre documentação, forma de apresentação do projeto básico, plano de trabalho, processo de seleção, cronograma e outras informações estão disponíveis no site www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios.