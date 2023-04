Anta ferida é resgatada e dá entrada no CRAS

Uma anta fêmea adulta, com aproximadamente dois anos de idade, foi resgatada por policiais militares ambientais na noite do domingo (23), deu entrada no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), órgão vinculado ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul). O animal foi atendido pela veterinária Larissa Helen com lesões aparentes na pele. Foi medicada com analgésicos e antibióticos e nessa terça-feira (25) deve passar por exames de imagem para conclusão do diagnóstico.

Segundo a coordenadora do CRAS, Aline Duarte, a anta permanece deitada desde que chegou. O exame de imagem vai revelar se tenha algum osso quebrado. Não está descartada a possibilidade de atropelamento. O resgate aconteceu em uma chácara de Ivinhema a pedido do proprietário, que acionou a PMA.