André Guimarães é destaque na imprensa da Capital por ser nome forte a prefeito

O aproveitamento das potencialidades dos municípios, como as de Nioaque (MS), buscando o fortalecimento de estratégias voltadas ao interesse amplo da população, tendo como um dos pilares a política partidária com base no diálogo, é um dos pontos defendidos pelo advogado e empresário André Guimarães como forma de desenvolvimento das regiões de Mato Grosso do Sul. Sua defesa focada na necessidade do bem-estar das pessoas atraiu a atenção da imprensa da Capital que vem abrindo espaço para que possa colocar seu ponto de vista e abrir o debate para os mais diversos segmentos. A sua postura de respeito aos valores da cidadania, fez com que passasse a ser cortejado por diversos partidos políticos interessados em tê-lo como candidato a prefeito em 2024, receptividade esta também manifestada pelos moradores. Assim, admite que deverá aceitar o convite para não frustrar o desejo daqueles que depositam confiança em seu nome.

André Guimarães e o diretor-presidente do jornal O Estado MS (Fotos: Marcos Maluf)

Na chamada grande imprensa da Capital, André Guimarães teve oportunidade de falar a respeito, principalmente de Nioaque. No jornal O Estado MS, um dos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, foi recebido ontem (9) pelo diretor-presidente do órgão Jaime Valler e concedeu entrevista ao renomado jornalista Laureano Secundo.

Sobre Nioaque, André disse que o município necessita de obras e destacou que há necessidade de se investir para melhorar a área de saúde. Segundo ele, ‘’há necessidade de uma gestão que promova a geração de emprego e renda’’, afirmou. Afirmou que ‘’a cidade está parada no tempo e não se vê progresso financeiro e nem cultural’’, salientando que a população é quem mais sofre. ‘’O que se vê em Nioaque é uma cidade abandonada, que não oferece atrativos nem mesmo para os visitantes, embora seja um parque histórico a céu aberto’’.

A respeito da possibilidade de aceitar convites para colocar seu nome a prefeito para se submeter à aprovação das urnas, André Guimarães afirmou que tem procurado conversar com os diversos segmentos da sociedade de Nioaque, para a construção de um projeto de consenso, que faça a cidade sair da estagnação administrativa em que vive há alguns anos. Sinalizou, assim, que está pronto para atender o anseio popular.

Artigo

O jornal Correio do Estado, com mais de 60 anos ininterruptos de circulação no Mato Grosso do Sul, publicou artigo de André Guimarães em sua edição do dia 3 maio com o título ‘’Internet: voz de pequenos municípios e ouvidoria orgânica’’. Ele destacou a importância da internet e as redes sociais para apresentar tanto problemas, quanto soluções na administração pública, privada e pessoal.

No texto, faz um apanhado geral sobre como a população tem se comportado ao postar problemas em bairros e também como difundir, por exemplo, uma cidade interiorana para o resto do mundo.

“Gestor comprometido com a população deve (e tem) de usar as redes sociais para mostrar o que o Executivo está fazendo e quais as reais necessidades do município, sempre com ênfase nas pessoas, atento às críticas da população. As redes sociais tornaram democráticas às manifestações; qualquer cidadão ou cidadã pode, com um smartphone, filmar ou tirar foto de alguma situação e postar nas redes sociais. É uma grande ouvidoria orgânica’’, escreveu, em dos trechos.

Frisou, em outro trecho do artigo, que ‘’Além disso tudo, um bom trabalho na internet colabora, e muito, para divulgação dos pequenos municípios interioranos, os quais muitas vezes vão ficando esquecidos pela população de outras regiões, que, muitas vezes, sequer sabem da existência dessas cidades do mesmo Estado. Não é sempre que um ex-morador de um desses municípios se torna presidente da República e faz questão de sempre lembrar dele’’.