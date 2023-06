André Guimarães assume presidência do PP em Nioaque e começa definir estratégias para disputa eleitoral de 2024

O Progressistas (PP) avança nos preparativos para a disputa eleitoral de 2024 à prefeitura e Câmara de Vereadores em Nioaque e, para isso, anunciou o advogado e empresário André Guimarães, como presidente do partido do município, assim como dos demais integrantes, conforme certidão de composição expedida pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. A legenda vem fazendo intenso trabalho de articulação na maioria das cidades do Estado, incluindo a Capital, pois pretende conquistar grande número das 79 prefeituras, assim como de cadeiras nas câmaras municipais.

Como presidente do PP de Nioaque, André Guimarães intensificará estratégias já discutidas com a cúpula estadual do partido com vistas às eleições municipais. Segundo ele, o foco será debater com a população a necessidade de investir na modernização do município, com a implementação e formatação de projetos a serem discutidos com as famílias de cada região.

Nome do PP para ser o candidato a prefeito, o advogado e empresário afirma que já passou a época de políticos teimarem em iludir as pessoas com promessas vãs. Ele afirmou que não há mais espaço para ‘’a velha política’’ pois a população hoje está mais esclarecida e, por isso, quer debater uma administração de ‘’ começo, meio e fim’’, ou seja, para que a população durante o período da campanha eleitoral possa analisar a amplitude das propostas apresentadas de forma séria e consciente.

Durante este mês, André Guimarães participou de várias reuniões com a cúpula do partido, a exemplo do dirigente estadual do partido Março Aurélio Santullo (na foto principal), da senadora Tereza Cristina e do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, bem como de encontros do Progressista na Capital para reuniões de trabalho. Com a formalização do PP em Nioaque começa a fase de intenso trabalho, afirmou o advogado e empresário.

Composição

Além de André Guimarães como presidente, o Progressistas (PP) Nioaque tem a seguinte composição: Álvaro Eugênio Dalla Martha Domingos (vice-presidente), Odinei Barbosa Galvão Nogueira (tesoureiro) e Barbara Vitoria Palauro do Amaral (secretário), Andressa Maciel Romualdo, Hermenegildo Santa Cruz Neto (Mene), José Fermino Martins, Lauro de Albuquerque Correa, Maikele de Matos Barbosa, Thaylor Viegas de Barros, Vanderleia Oleniki como membros.