Anastácio, Miranda e Nioaque registram uma morte nas ultimas 24 horas

Casos novos de Covid disparam e média móvel atinge maior patamar da pandemia

O número de casos positivos para a Covid-19 voltou a disparar em Mato Grosso do Sul nos últimos dias. Com mais 1.175 casos positivos apresentados no boletim epidemiológico desta segunda-feira (24), a média móvel, que calcula os testes positivos dos últimos 7 dias e indica tendência de alta ou queda, bateu novo recorde.

De acordo com o indicador, o Estado confirmou 1.702 novos casos por dia na última semana. A título de comparação, no início do mês a média móvel estava em 874 no dia 5 de maio, mas voltou a aumentar gradativamente.

Os municípios com mais casos confirmados são: Campo Grande (520), Dourados (64), Corumbá (56), Três Lagoas (50) e Rio Brilhante (48). O total de sul-mato-grossenses infectados desde março do ano passado está em 278.052.

No momento Mato Grosso do Sul possui 17.054 casos ativos da doença. Sendo, 15.886 em isolamento domiciliar e 1.168 pacientes internados em leitos clínicos (677) e unidade de terapia intensiva (491).

A fila de espera por um leito está em 231 pacientes. Na central de regulação de Campo Grande são 171, na central de regulação de Dourados são 54, e na central de regulação do Estado (Core) são 6 pacientes aguardando uma vaga.

Enquanto isso, a taxa de ocupação de leitos por macrorregiões está da seguinte forma: Campo Grande (101%), Corumbá (100%), Dourados (96%) e Três Lagoas (89%).

O novo boletim registrou mais 31 óbitos em decorrência da doença. Com a atualização, o número total de mortes por Covid em Mato Grosso do Sul passa a 6.492. A média móvel indica 37,6 vidas perdidas por dia na última semana.

Os municípios de residência das novas vítimas da doença são: Campo Grande (+14), Ponta Porã (+3) e Naviraí (2). Amambai, Anastácio, Cassilândia, Fátima do Sul, Itaporã, Jaraguari, Miranda, Nioaque, Nova Andradina, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso e Terenos registraram um óbito cada.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul possui 1.409 amostras em análise no Lacen e laboratórios parceiros, e outros 8.163 casos sem encerramento pelos municípios.

O detalhamento do boletim epidemiológico desta segunda-feira, 24 de maio de 2021, pode ser conferido aqui

