ALUNO DO PROJETO FORÇA NO ESPORTE REPRESENTA O MATO GROSSO DO SUL NOS JEB`S

Publicado em:17 NOV 2021

Crédito: 9º GAC

Nioaque (MS) – Em 11 de novembro, o 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC) destacou durante formatura o aluno do Programa Forças no Esporte (PROFESP), Everton Penha Cordeiro, da Escola Estadual Odete Ignez Resstel Vilas Boas, que participou dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) na cidade do Rio de Janeiro-RJ, representando o Estado de Mato Grosso do Sul na modalidade Badminton, categoria de 12 a 14 anos, tendo alcançado a 3ª fase na competição, assessorado pela técnica Sumaika Aquino Zabott.

O PROFESP do 9º GAC beneficia cinquenta crianças em situação de vulnerabilidade social, tendo como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida, autoestima, saúde e interação social dos jovens estudantes.