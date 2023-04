Almir Sater e Jads e Jadson, teatro e feiras no fim de semana, na Capital

Show de Almir Sater de graça? Sim! Encerrando a programação da Expogrande, o Governo de Mato Grosso do Sul, através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e junto com a Fundação de Cultura, vai levar apresentação do músico e compositor ao parque no domingo.

Além de Almir Sater, tocam também a dupla Jads e Jadson! E ainda tem espetáculo inspirado em Manoel de Barros, workshops, feira gastronômica, música e artes na Associação Okinawa.

A Setescc preparou uma lista dos principais eventos desta sexta, sábado e domingo em Campo Grande. Aproveite!

SEXTA-FEIRA (21)

Casa do Artesão – Recém-inaugurada após revitalização e restauro, a Casa do Artesão está aberta ao público com milhares de peças que contam a história de Mato Grosso do Sul. Tem artesanato terena, kadiwéu, arte em osso, madeira, cerâmicas produzidas no Estado. Vale a visita!

Hora: 8h às 16h

Local: Avenida Calógeras, 2050 – Centro

Entrada: Gratuita

Bioparque Pantanal – O Bioparque Pantanal estará de portas abertas nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, atendendo exclusivamente o público com visita agendada. O local irá funcionar de manhã e à tarde, oferecendo aos visitantes um verdadeiro mergulho nas riquezas e belezas da biodiversidade pantaneira e de outras regiões.

Hora: 8h às 12h/ 13h30 às 17h30

Local: Bioparque Pantanal, Av. Afonso Pena, 6277

Entrada: Somente pessoas já agendadas

7 anos Bourbon Café – Em comemoração ao aniversário, a cafeteria vai fazer uma feirinha com artesanato local, música, gastronomia, e claro, café.

Hora: 14h

Local: Rua 25 de Dezembro, 1089 – casa 3

Entrada: Gratuita

Feira Cultural do Rita Vieira – Gastronomia, artesanato, plantas, brechó. Tem feirinha nesta sexta de feriado lá no Rita Vieira.

Hora: 15h às 22h

Local: Rua Roterdan, 1255

Entrada: Gratuita

Circuito Gastronômico – I Circuito Gastronômico de Campo Grande segue até o dia 7 de maio. No evento, todos os pratos possuem toques regionais. Com curadoria do chef Paulo Machado, os valores de cada prato são vendidos de R$ 20 a R$ 64.

Hora: Varia de acordo com estabelecimento, consulte no site: https://www.circuitogastronomicocg.com.br/index.php?p=paginas&tipo=5

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Ingresso para Expogrande R$ 20 (sem acesso aos shows)

Circulação inDeriva – Espetáculo-intervenção que reúne corpo, dança e câmera passará por Campo Grande nesta sexta, com apresentações de graça.

Hora: Verificar no Instagram

Local: Praça do Papa

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc – Na edição deste feriado tem contação de histórias com Nano Elânio, interações mágicas com o ilusionista Thiper, além de pintura fácil e recreação com a Trupe Guavira.

Hora: 17h às 22h

Local: Estacionamento próximo à Riachuelo, Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Manual de Barro II – Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Uma moça da cidade – Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.

Hora: 20h

Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

Entrada: Gratuita

Bonecos referentes ao espetáculo Manoel de Barro II

SÁBADO (22)

Casa do Artesão – Recém-inaugurada após revitalização e restauro, a Casa do Artesão está aberta ao público com milhares de peças que contam a história de Mato Grosso do Sul. Tem artesanato terena, kadiwéu, arte em osso, madeira, cerâmicas produzidas no Estado. Vale a visita!

Hora: 8h às 16h

Local: Avenida Calógeras, 2050 – Centro

Entrada: Gratuita

Bioparque Pantanal – O Bioparque Pantanal estará de portas abertas neste sábado, atendendo exclusivamente o público com visita agendada. O local irá funcionar de manhã, oferecendo aos visitantes um verdadeiro mergulho nas riquezas e belezas da biodiversidade pantaneira e de outras regiões.

Hora: 8h às 12h

Local: Bioparque Pantanal, Av. Afonso Pena, 6277

Entrada: Somente pessoas já agendadas

Circuito Gastronômico – I Circuito Gastronômico de Campo Grande segue até o dia 7 de maio. No evento, todos os pratos possuem toques regionais. Com curadoria do chef Paulo Machado, os valores de cada prato são vendidos de R$ 20 a R$ 64.

Hora: Varia de acordo com estabelecimento, consulte no site: https://www.circuitogastronomicocg.com.br/index.php?p=paginas&tipo=5

Local: Parque de Exposições Laucidio Coelho

Entrada: Ingresso para Expogrande R$ 20 (sem acesso aos shows)

Sesc Cultura Infantil – Para a criançada, a programação de sábado começa às 15 horas, com a oficina artística oficina “Novas Mona Lisas”. Para participar, a criança deve ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada do responsável, que vai retirar o ingresso com meia hora de antecedência. É preciso levar os seguintes materiais: 1 Tela de pintura 30 x 40cm, 1 Pincel largo, 1 Pincel fino, 1 Caixa de tinta guache e 1 Lápis para desenhar.

Hora: 15h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Feira Praça do Peixe – Empreendedorismo e economia criativa, neste sábado tem feirinha na Praça do Peixe com artesanato, gastronomia e música.

Hora: 16h às 22h

Local: Avenida Bom Pastor, 700

Entrada: Gratuita

Sesc Encena – Às 16 horas, o Sesc Encena apresenta o espetáculo teatral “Contos de Brincar e Cantar”, com Edu Brincante. Uma mistura de teatro, brincadeiras, cantigas e memórias com momentos de muita descontração.

Hora: 16h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Shimanchu nu Mooshibi – Em sua segunda edição, este evento da Associação Okinawa terá exposições fotográficas, atrações culturais e um workshop resgatando a culinária afetiva okinawana-brasileira.

Hora: 16h

Local: Associação Okinawa, Rua dos Barbosas, 110

Entrada: R$ 20 para o workshop, restante do evento é gratuito.

Projeto Violões de MS – Concerto com o premiado em concursos no Brasil e na Alemanha, Everton Gloeden. O músico tem se apresentado como solista e camerista ao lado de alguns dos mais importantes músicos brasileiros e estrangeiros. Gloeden apresentou-se ainda em todo o Brasil, Américas, Europa e Ásia.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Av. Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Manual de Barro II – Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Uma moça da cidade – Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.

Hora: 20h

Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

Entrada: Gratuita

Evento da Associação Okinawa em Campo Grande

DOMINGO (23)

Shimanchu nu Mooashibi – Em sua segunda edição, este evento da Associação Okinawa terá exposições fotográficas, atrações culturais, exibição de filmes, música e de dança, gastronomia e palestra sobre a diáspora okinawa e a arte contemporânea.

Hora: 14h

Local: Associação Okinawa, Rua dos Barbosas, 110

Entrada: Gratuito

Circuito Gastronômico – I Circuito Gastronômico de Campo Grande segue até o dia 7 de maio. No evento, todos os pratos possuem toques regionais. Com curadoria do chef Paulo Machado, os valores de cada prato são vendidos de R$ 20 a R$ 64.

Hora: Varia de acordo com estabelecimento, consulte no site: https://www.circuitogastronomicocg.com.br/index.php?p=paginas&tipo=5

Local: Parque de Exposições Laucidio Coelho

Entrada: Gratuita

Show de Almir Sater e Jadson e Jadson – Encerrando a programação da Expogrande, o Governo do Estado através da Setescc e da Fundação de Cultura vai levar ao parque de exposições a apresentação de Almir Sater e Jads e Jadson. O show de Almir começa às 17h30, e de Jads e Jadson às 19h.

Hora: 17h30min

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho

Entrada: Gratuita

Manual de Barro II – Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro Mundo, Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Uma moça da cidade – Apresentação aberta ao público com o Grupo Ubu, de Artes Cênicas, o espetáculo foi contemplado pelo Fomteatro.

Hora: 20h

Local: Teatro de Bolso Fulano di Tal

Entrada: Gratuita