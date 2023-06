Almir e Gabriel Sater, Alma Serrana e Hermanos Irmãos serão as atrações da Festa Junina de Dourados

Com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul a 44ª Festa Junina de Dourados terá atrações de peso. O evento será nos dias 15, 16 e 17 de junho no estacionamento do Centro de Convenções que fica na Avenida Guaicurus, nº 2.030, Novo Parque Alvorada e contará com atrações nacionais e regionais.

A abertura, na quinta-feira (15), será com o show do cantor Lucas Lucco, e apresentação da dupla Hugo e Victor. Sexta-feira será a vez de Almir Sater e Gabriel Sater, Rodrigo Sater e Hermanos Irmãos e, no sábado, Alma Serrana.

Além de muita música e diversão, a Festa Junina de Dourados conta com diversas barracas de comidas típicas, brinquedos para as crianças, apresentações de quadrilhas e espaço para comércio de ambulantes.

Francisco Chamorro (Kinho), secretário municipal de Cultura de Dourados, fala sobre a expectativa para esse ano, “estamos ansiosos por mais esse evento. A nossa Festa Junina é esperada não só por todos da cidade, como também da região, por isso, estamos preparados para um recorde de público e trabalhando muito para que todos possam ter uma ótima festa”.

O presidente da FCMS, Max Freitas, ressalta a importância de apoiar festas tradicionais em MS, “é com muito orgulho e empenho que apoiamos festas populares como a Festa Junina de Dourados, que há 44 anos reúne famílias em uma grande celebração da cultura e das tradições juninas, nada mais importante que levarmos esses shows para a cidade, que recebe toda a região para essa festividade”.

Com informações da assessoria