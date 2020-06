ALISTAMENTO MILITAR

O prazo inicial para o alistamento militar é de 1º JAN a 30 JUN 2020 sendo desejável que o cidadão nascido no ano de 2001 ou anos anteriores realize seu alistamento através do site www.alistamento.eb.mil.br ou do aplicativo “Exército Brasileiro”. Tendo em vista à COVID-19 ainda será possível realizá-lo até 30 SET 2020.