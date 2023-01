Alir Terra toma posse e é a primeira mulher a ocupar a presidência da Santa Casa de Campo Grande

Foram empossados na noite desta segunda-feira (2), 50% dos membros do Conselho de Administração da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG), que terá pela primeira vez em 105 anos de existência uma mulher na presidência. Trata-se da advogada Alir Terra Lima, que assumirá o mandato de três anos à frente da administração do hospital.

Após receber a ‘direção’ da casa das mãos do então presidente, Heitor Rodrigues Freire, da qual foi vice-presidente, Alir agradeceu a Deus, a seus pares, e o reverenciou o chamando de mestre, assumindo em público o compromisso de manter transparência e comprometimento em sua gestão. “Pelo que conheço tenho certeza que ela fará uma gestão que entrará para a história”, disse Rodrigues.

Quando questionada sobre as prioridades da nova administração, a presidente disse que será a assistência ao paciente, principalmente do SUS (Sistema Único de Saúde). “Essa será sempre a nossa prioridade, porque o nosso hospital é de média e alta complexidade e nós sabemos da necessidade do bom atendimento à população. Todas as demandas são reguladas e nós temos uma parcela bem alta de contratualização com o SUS e esse paciente é a nossa prioridade”, salientou.

Ao comentar sobre ser a primeira mulher a chegar no cargo mais alto da instituição e ser a 23ª a administrar um recurso de mais de R$ 32 milhões mensais, somente em recursos públicos, ela respondeu em tom conciliatório e preferiu uma alternativa mais diplomática. “Olha, assumir uma função desta, seja homem ou mulher, é sempre muito gratificante, mas também é muita responsabilidade. Mas a nossa equipe é maravilhosa, a Por Amor à Santa Casa (nome da chapa eleita) é uma muito coesa e que já vem trabalhando há um bom tempo, então eu não vejo dificuldades. Acredito que não há ganhadores nem perdedores, porque somos todos conselheiros e continuaremos atuando juntos em prol da sociedade do Mato Grosso do Sul”, pontou.

A boa relação com equipe a que ela se refere é porque dos seis membros empossados hoje, além dela, outros quatro gestores já compunham a diretoria anterior como Heitor Miguel Scheibeler, Ivan Araújo Brandão e Marcos Alceu da Silva Villalba. O único estreante desta composição é o engenheiro civil, Jary de Carvalho e Castro, que ocupará a vice-presidência.

Ex-presidente do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul), Jary disse que deseja implementar no hospital uma política de maior inclusão e acessibilidade, que é uma de suas principais áreas de atuação.

“Quando eu trouxe essa ideia para nossa chapa foi muito bem aceita. Então uma das nossas missões é que nós possamos fazer a inclusão para com que as pessoas possam se sentir aqui acolhidas. Sabemos que a Santa Casa atende todos os municípios do Estado e alguns países ao redor, então a nossa missão é muito grande”.

Sobre a ascensão de uma mulher à frente da instituição, ele disse estar empolgado com feito. “Eu fico, assim, maravilhado, pois eu tenho uma mãe muito forte, eu tenho uma esposa muito forte e uma filha muito forte. Então eu convivo muito bem. Em outras oportunidades já convivi com mulheres na diretoria. É uma outra visão à masculina, mais holística, mais ampliada”, finalizou.

A equipe que assume juntamente com Alir é composta pelo vice-presidente Jary de Carvalho e Castro, diretor-secretário Heitor Miguel Scheibeler e seu adjunto, Ivan Araújo Brandão, o diretor de finanças João Nelson Lyrio e o adjunto, Marcos Alceu da Silva Villalba. Pelo Conselho Fiscal da ABCG Santa Casa, assumem como titulares: Antônio Urban Filho, Edson Alceu Lazzarotto e Valdir José Dall’Agnol Zanin e como suplentes Renato Antônio Pereira de Souza e Renato Paganini.

Já na Comissão de Ética estão como titulares: Guilhermo Ramão Salazar, Juliana Claudia Honório Lyrio, Ascário Nantes, Sebastião Rodrigues Soares e José Rodrigues de Almeida. Por fim, na suplência estão os associados Luiz Orcírio Fialho Oliveira e Kei Uema.

As eleições para a presidência da Santa Casa aconteceram em novembro de 2022 e, na época, Alir Terra Lima, representante da chapa “Por Amor à Santa Casa”, ganhou com 49 votos para assumir o hospital para o triênio 2023/2025. Dos 105 associados aptos a participarem, compareceram 88 à eleição. A chapa concorrente, “Nova Santa Casa”, obteve 39 votos e, ao final da apuração, os conselheiros remanescentes elegeram a nova Diretoria Corporativa e a composição do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética que também serão empossados para dar suporte à nova gestão.

