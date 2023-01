Alemanha pretende doar R$ 1 bilhão para ações em estados amazônicos

A ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulze, disse neste fim de semana que o país pretende doar mais de 200 milhões de Euros (R$ 1,1 bilhão) para compor parte do Fundo Amazônia, conservação das florestas e mitigação das mudanças climáticas. A afirmação foi dada em entrevista à Folha de São Paulo.

Segundo Svenja Schulze, o dinheiro será usado também para ações voltadas à situação do povo yanomami e para “resolver o fosso social, porque temos certeza que a proteção do clima não funciona sem resolver os problemas sociais”, disse.

A nova doação de R$ 1,1 bilhão vem pouco mais de dois meses depois da Alemanha ter cedido 35 milhões de Euros (R$ 194 milhões) ao governo brasileiro logo após as eleições presidenciais.

Além dos recursos voltados às ações socioambientais, a ministra afirmou que o governo alemão pretende investir em agricultura e hidrogênio verde. “Por isso estamos desde já interessados em boas relações, porque isso no futuro pode ser bem interessante para todos, inclusive para nós, quando o Brasil começar a produzir hidrogênio verde em grande escala”, disse Schulze.

A visita da ministra alemã Svenja Schulze é a terceira de um representante do país ao Brasil desde a eleição do presidente Lula, que terá ainda a presença do chanceler Olaf Scholz na tarde desta segunda (30).

