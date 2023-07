Agendão tem Show do Ira! na Capital, festa julina na Esplanada, Sarau da Divina e espetáculo do Projeto Dançar

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado no próximo 13 de julho, a banda Ira! vem a Campo Grande neste domingo (9). Com abertura de Filho dos Livres, o show é gratuito na Praça do Rádio Clube.

O fim de semana segue com as festas julinas a todo vapor, com arraiá na Esplanada, primeira edição do Sarau da Divina no Armazém do Campo, e ainda tem picnic trans no Parque das Nações, troca-troca de livros e apresentação do espetáculo “Sobre Nós”, do Projeto Dançar.

Quem puder fazer um bate e volta, a 283 quilômetros da Capital está rolando a 7ª edição da Flib (Feira Literária de Bonito) com uma programação completa para toda a família.

A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura lista abaixo os principais eventos desta sexta, sábado e domingo, confira:

Sexta-feira (7)

7ª edição da Feira Literária de Bonito – Tem programação desde 7h30 da manhã na Praça da Liberdade, com intervenções literárias, teatro, contação de histórias, oficinas de formação, palestras e apresentações de Slam Plural e Mel Duarte. A programação completa você confere no link.

Quintal Sesc – Em horário especial de edição de férias, o Quintal Sesc começa às 15h com recreação, brincadeiras e oficina de brinquedos. Haverá presença do grupo de escoteiros Padre Heitor Castoldi, além de animação com o grupo Guavira, oficina de balangandã arco-íris, pintura facial, e show musical com Begèt de Lucena.

Hora: 15h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Feira Jardim Secreto – Música ao vivo com Fabi Strangari, doces, artesanato e expositores estarão na edição de inverno da Feira Jardim Secreto.

Hora: 17h30

Local: Avenida Rodolfo José Pinho, 785

Entrada: Gratuita

Sesc Seresta com Sampri – O grupo Sampri faz seresta nesta sexta-feira no Sesc Cultura, gratuitamente.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Sobre Nós – Espetáculo do Projeto Dançar, “Sobre Nós” será apresentado neste sábado, no teatro Glauce Rocha, como encerramento das atividades desenvolvidas no primeiro semestre. Sobem ao palco mais de 90 bailarinos que colocam em cena vestígios coreográficos que influenciaram a trajetória da Ginga Cia de Dança, que há mais de 30 anos desenvolve trabalhos culturais em Mato Grosso do Sul.

Hora: 20h

Local: Teatro Glauce Rocha

Entrada: Gratuita, porém é necessário retirar ingresso na Ginga Cia de Dança – Rua Brigadeiro Tobias, 956, Taquarussu)

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Festa Julina do Miau – Tem forró com competição de duplas nesta sexta-feira no buteco do Miau. Venha com seu par ou encontre um lá! A melhor dupla ainda ganha uma cortesia da casa. A animação fica por conta da Tapioca Forró.

Hora: Às 21h

Local: Avenida José Nogueira Vieira, 1303 – Tiradentes

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Ponto Bar – Julho é um mês especial para a comunidade LGBT+ de Campo Grande por dois motivos: o primeiro, é pela realização da Parada do Orgulho, e o segundo, é pelo aniversário de um ano do Ponto Bar, primeiro bar da Capital a levantar a bandeira LGBTQIAPN+ e patrocinador oficial da Parada.

A programação de celebrações já começou! Nesta sexta-feira tem a festa “Tiralaces”, com dj set das drag queens Afropaty e Amuscaria.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103, Centro

Entrada: Gratuita

Sábado (8)

7ª edição da Feira Literária de Bonito – Tem programação desde 7h30 da manhã na Praça da Liberdade, com intervenções literárias, teatro, contação de histórias, oficinas de formação, palestras e apresentações de Erika Espíndola, Flávio Bernardo e Toni Garrido.

Bazar Coletivo de Brechós – O tradicional bazar do Coletivo de Brechós de Mato Grosso do Sul tem um novo encontro no Horto Florestal neste sábado. Quem for poderá garimpar peças de inverno, festa julina e de todos os tamanhos e públicos.

Hora: 8h às 14h

Local: Horto Florestal

Entrada: Gratuita

Troca-troca de livros – A Hámor Livraria faz neste sábado um “troca-troca” de obras no café Bem te Vi. O evento terá discotecagem de vinil do Rosa Carvão, com os DJ’s Amarelo Drama e Tatiana Samper.

Hora: 9h às 15h

Local: Bem te Vi Café – Rua José Antônio, 1479

Entrada: Gratuita

Grupo Casa – Na temporada de férias do Grupo Casa, sábado é dia do espetáculo “Ursinha Pelúcia”, com sessões às 10h e às 17h. A peça conta a história de uma ursinha que acaba se perdendo na floresta depois de correr atrás de uma borboleta.

Sozinha, no meio da noite, ela precisa de seus amigos para encontrar o caminho de volta para casa. A contação de história mistura brincadeiras e músicas para divertir crianças e adultos.

Hora: 10h e 17h

Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: A partir de R$ 20,00 (meia-entrada e se comprar antecipado)

Sesc Arte para crianças – Neste sábado tem oficina “Arte do Egito”, e para isso os pequenos devem levar 1kg de argila escolar, 1 caixa de sapato e palitos de dente. Em seguida, haverá apresentação do espetáculo de mágica “Iludidamente”, com Mago Ton.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem apresentação circense com Nem York Circus, em duas sessões.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Sarau da Divina – Neste sábado tem a 1ª edição do sarau da Divina Flor, uma parceria da Associação Divina Flor com o MST, Cufa e Armazém do Campo. Além de música, comidas, artesanato e espaço para crianças, a programação inclui roda de conversa sobre cannabis, saúde e agroecologia.

Hora: 17h

Local: Armazém do Campo – Rua Juruena, 309 – Vila Taquarussu

Entrada: 1kg de alimento não perecível ou um agasalho

Arraiá do Colab – Comidas típicas, bebidas e quitutes, mostra de dança e forró, tudo isso no Arraiá do Colab! A entrada é gratuita!

Hora: 17h

Local: Rua Dr. Bezerra de Menezes, 933 – Vila Planalto

Entrada: Gratuita

Nhá Pedroca e Nhô Marques – Comidas típicas, quadrilha, músicas e a garantia de uma festança boa! Tem arraiá da Pedrossian neste sábado.

Hora: 18h

Local: Rua da Feira – Rua João Francisco Damasceno

Entrada: Gratuita

Ponto Bar – Julho é um mês especial para a comunidade LGBT+ de Campo Grande por dois motivos: o primeiro, é pela realização da Parada do Orgulho, e o segundo, é pelo aniversário de um ano do Ponto Bar, primeiro bar da Capital a levantar a bandeira LGBTQIAPN+ e patrocinador oficial da Parada.

A programação de celebrações já começou! Neste sábado tem a festa de aniversário oficial, que começa no bar às 18h, e se estende para o after na boate Loop Music Hall.

Hora: A partir das 18h

Local: Rua Dr. Temístocles, 103, Centro

Entrada: Gratuita

Arraiá de São Bento – Tem missa ao estilo sertanejo no Santuário da Abadia neste fim de semana. O Santuário Nossa Senhora da Abadia realiza a 9ª edição do Arraiá de São Bento. A festa começa com a santa missa com início às 19h.

No sábado haverá apresentação da dupla Gilson e Junior, além de concurso de quadrilhas, barracas de doces, show de prêmios, pescaria além de outros pratos típicos deste período de festas.

Hora: 19h

Local: Avenida Afonso Pena, número 7120, bem em frente à Cidade do Natal

Entrada: Gratuita.

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste sábado, em única apresentação.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Stand-up Comedy de férias – Neste sábado tem mais uma edição do stand-up comedy de férias com Fred Oshiro, Samuel Isidoro, Vinícius, Raphaelle Macha, Igor Alexandre.

Hora: 20h

Local: Rua do Cadêio, 55 – Santa Fé

Entrada: Ingressos a R$ 10,00

Domingo (9)

7ª edição da Feira Literária de Bonito – No último dia da Flib, a programação começa 18h com Márcia Cordeiro, Mataguéw, Ballet Folklorico Iberoamericano Del Paraguay, As máquinas do seu Antônio e Canta Bonito, todas as apresentações no palco principal.

Praça da Bolívia – Saltenha, comidas em geral, bebidas, artesanato, antiguidades, moda e apresentações artísticas. Tem edição da Praça da Bolívia neste domingo! Entre as atrações estão Brisa do Mato, Luiz Acosta, Leca Harper, Samuca Brasil, General R3, Roger Simmons, Guto Martins, Marcelo Gameiro, Hugo Magno e Arraiá dos amigos comandando a quadrilha.

Hora: das 9h às 14h

Local: Rua Barão da Torre com a Rua das Garças

Entrada: Gratuita

Arraiá Inclusivo – A Associação Juliano Varela promove o arraiá mais inclusivo de Mato Grosso do Sul neste domingo. Com brincadeiras, comida boa, quadrilha e atrações musicais. Ah, e o melhor de tudo é que quem for vai contribuir com a manutenção das atividades oferecidas pela associação.

Hora: 10h às 20h

Local: Unidades 2 – Avenida Marquês de Pombal, 2220 – Tiradentes

Entrada: Gratuita

Picnic Trans – Tem piquenique trans neste domingo com gincana, dinâmicas no parque e muita conversa. O encontro é a partir das 15h.

Hora: 15h

Local: Parque das Nações Indígenas

Entrada: Leve um prato a ser compartilhado e sua própria bebida

Espaço Sesc – No domingo, a criançada tem brincadeiras musicais com o “Batucando histórias”, também em duas sessões.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Festa Julina da Esplanada – Em um dos locais mais importantes para a história de Campo Grande, a Esplanada Ferroviária, acontece a 1ª edição da Festa Julina da Esplanada, neste domingo, 09, a partir das 16 horas, com entrada gratuita. A festa é realizada pela Feira Coletiva São Chico, em parceria com o Ponto Bar.

Na programação tem mais de 50 expositores, além de comidas típicas, bebidas, área kids, música ao vivo, DJ’s, decoração temática e quadrilha.

Hora: 16h

Local: Rua Dr. Temístocles – em frente ao Ponto Bar

Entrada: Gratuita

Grupo Casa – Neste domingo, o Grupo Casa lança editora de livros para crianças, o selo do grupo Casinha. Para a tarde de estreia, dois volumes de uma coleção foram escolhidos, com histórias inspiradas em uma série de jogos multiplataforma que falam sobre amizade, heróis e monstros, todas criadas pelo Miguel Prieto Ferreira, de 13 anos.

Para a publicação dos livros, vários profissionais estiveram envolvidos, desde a correção dos primeiros escritos até a ilustração. “O nascimento do selo do Grupo Casinha é voltado para construção de livros para crianças, escritos por crianças. É voltado para a ampliação de construções literárias durante este período tão importante de desenvolvimento na nossa vida, é um convite também às crianças entenderem que aquilo que elas imaginam, pode virar realidade, pode ser concreto” explica a diretora do Grupo Casa, Ligia Prieto.

Hora: 17h

Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306

Entrada: Gratuita

Show do Ira! – Para comemorar o Dia Internacional do Rock em grande estilo, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Sesc, realizam neste domingo show com a banda IRA! e abertura do duo Filho dos Livres. A entrada é gratuita.

Hora: a partir das 17h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Arraiá de São Bento – Tem missa ao estilo sertanejo no Santuário da Abadia neste fim de semana. O Santuário Nossa Senhora da Abadia realiza a 9ª edição do Arraiá de São Bento.

No domingo (9) a festa começa às 17h com a missa dominical e quermesse. A apresentação fica por conta do músico Arthur Vilalva também após a missa das 19h.

Hora: 19h

Local: Avenida Afonso Pena, número 7120, bem em frente à Cidade do Natal

Entrada: Gratuita.

Com informações da assessoria