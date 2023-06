Agendão: festival de dança e tradicional Banho de São João são as principais atrações do fim de semana em MS

O fim de semana chegou trazendo o dia de São João, e com ele as festanças em Corumbá e Ladário. Em Campo Grande, a sexta-feira tem blitz do Orgulho LGBTQIA+, estreia de circo, além do início da programação do Festival Mahila.

Confira os principais eventos que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul listaram para este final de semana.

Na Cidade Branca, o tradicional Banho de São João tem a descida dos andores nesta sexta-feira (23). A cena é de emocionar quem segue pela Ladeira Cunha e Cruz pela fé e devoção dos festeiros, e vale percorrer os 413 quilômetros que separam Corumbá de Campo Grande.

O Banho de São João acontece na passagem do dia 23 para o dia 24 de junho, às margens do rio Paraguai. A celebração compreende uma série de rituais e procedimentos devocionais, que têm início com os cuidados dedicados ao Santo nas casas dos festeiros, incluindo novenas, confecção e decoração de altares e dos andores, oferta de alimentos, rezas e terços, giras em terreiros, levantamento de mastros, queima de fogueiras, oferendas e procissões.

No Porto Geral, em Corumbá, e no Porto de Ladário a população se aglomera para assistir e participar dos rituais do banho, para brincar com os cortejos, para receber bênçãos e para louvar São João.

Quem não puder se deslocar até a região, pode conhecer e cultuar a tradição pelo documentário “Banho de São João – nas águas do Rio Paraguai”, de autoria de Elis Regina e pesquisa do professor Álvaro Banducci, o qual compõe o Dossiê de Registro do Banho pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Sexta-feira (23)

Banho de São João – A concentração do andor e a missa solene em louvor a São João está prevista para 20h, na Rua Antônio João, nº 90, depois tem elevação do mastro, roda de cururu e siriri, a descida e o banho. Na programação, ainda tem shows de Larissa Alencar, Marinho e Rafael, João Haroldo e Betinho e Os Garotos, além de comidas típicas.

Hora: A partir das 18h

Local: Orla do Porto Geral

Entrada: Gratuita

Biblioteca Estadual – Uma boa história de amor encanta, garante uma viagem ao mundo do amor e arranca suspiros a cada capítulo, são assim os livros que falam desse sentimento tão nobre, dividido entre os amantes e como em junho, no Brasil, temos o dia 12 que é o dia dos namorados, a Biblioteca Estadual de Mato Grosso do Sul abriu a exposição “Histórias de Amor” com uma seleção de livros clássicos e contemporâneos que falam desse sentimento tão avassalador.

Na exposição você encontra títulos como “A fazenda africana” de Isak Dinesen, “Romeu e Julieta” de William Shakespeare, “Querido John” de Nicholas Sparks, “Anna Kariênina” de Liev Tolstói, “O tempo entre costuras” de María Dueñas, clássicos brasileiros como “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo, “Iracema”, de José de Alencar, “Amor de Perdição” de Camilo Castelo Branco e “Helena”, de Machado de Assis.

Todos os livros da exposição estão disponíveis para empréstimo e também são um convite para visita ao acervo da Biblioteca Estadual de MS.

Hora: 8h às 17h30

Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita, para fazer a carteirinha de empréstimo de livros é necessário um documento com foto e comprovante de residência.

Exposição I Prêmio Ipê – Está rolando até o dia 30 as exposições “Matriz”, de Maria Chiang, e “À Deriva”, de Gabriel Martins, na Plataforma Cultural.

No silêncio das imagens em serigrafia de “Matriz”, Angélica apresenta o cotidiano de amigos e conhecidos guarani-kaiowá que vivem em áreas de retomada. Nos enunciados de “À Deriva”, Gabriel apresenta palavras que deram nome e sentido a conflitos que o atravessam.

Hora: das 8h às 11h e das 13h às 20h

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Arraiá Beneficente Pestalozzi – Sexta-feira a loja Comper Itanhangá promoverá o Primeiro Arraiá Beneficente em prol da Pestalozzi de Campo Grande. O evento será realizado no estacionamento da loja próximo ao lago de carpas, e contará com a participação de diversas barracas, apresentações de quadrilhas e brinquedos para as crianças.

O evento ainda terá apresentação das quadrilhas da Instituição Vovó Ziza, dos Comperianos e da Pestalozzi, além de uma premiação para o caipira mais bem caracterizado.

A Pestalozzi de Campo Grande é uma instituição sem fins lucrativos que atua há mais de 40 anos na cidade em defesa dos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão na sociedade. Atendendo mais de 700 usuários com deficiência intelectual e/ou transtorno neuromotor, desde bebês, crianças, jovens a adultos.

Hora: das 17h às 20h30

Local: Comper Itanhangá – Av. Ricardo Brandão, 700 – Itanhangá Park

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc – O Quintal Sesc desta semana contará com a apresentação do musical Matilda, que sobe aos palcos do Glauce Rocha nos dias 27, 28 e 29 de junho. A participação deles no Quintal é um convite que você não pode perder! Na programação tem ainda quadrilhas juninas de diversas escolas da Capital, e show musical com Tapioca Forró.

Hora: 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

São João Batista – Nesta sexta começa a 101ª edição da tradicional festa de São João do quilombo São João Batista, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. A festa é aberta à toda a população, mas para participar os interessados devem enviar o nome completo para o número (67) 981940188, pois a comunidade oferece comida a todos os participantes.

A festança começa 18h, quando a fogueira é acesa, seguido da reza do terço, às 17h, com procissão e levantamento do mastro. Após a celebração religiosa haverá apresentações de quadrilha de crianças e adolescentes dos Projeto Social Curumim Pé de Ouro, Grupo Escoteiros Zumbi dos Palmares, Projeto Atos de um vencedor, além dos membros da própria comunidade. O show será com o Grupo Zíngaro.

Hora: 18h

Local: Associação Familiar Comunidade Negra São João Batista, localizada na rua Barão de Limeira, 1750, Pioneiros

Entrada: Gratuita

“Sibila – O mistério das coisas” – O Sesc Encena desta sexta-feira tem apresentação vinda da Itália. Em um espetáculo ritualístico e simbólico, o mito “Sibila” é trazido aos olhos dos espectadores através da voz, do olhar, do corpo e da movimentação performática da atriz Surya Marielle que no espaço, esculpe camadas de silêncios, densidades, enigmas e busca efetivamente instaurar atmosferas de atravessamentos afetivos, êxtases e empatia, querendo capturar o lado emocional e reflexivo do público.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! Nesta sexta é a estreia do Circo Mundo Mágico, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Arraiá do Nhô Artesão – Comidas típicas, procissão de São João, apresentação de quadrilhas e show com o grupo Laço de Ouro animam o Arraiá do Nhô Artesão, na Praça dos Imigrantes.

Hora: Das 18h às 22h

Local: Praça dos Imigrantes – Rua Rui Barbosa, 65, Centro

Entrada: Gratuita

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa a celebrar a 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana.

Nesta sexta a programação se inicia às 19h com missa de abertura; seguido de show de Olavo Netto e Duda Marques.

Hora: 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Festival Mahila – Na quarta edição, o festival traz a Campo Grande mostra de dança, workshops e o espetáculo “Elementos”.

Na primeira noite de evento, o show de abertura é com a banda de percussão Tribos da Areia formada exclusivamente por mulheres, e participação da Cia Isa Yasmin e Adelyah Gomes, seguido pela apresentação das ministrantes dos workshops e grupos e companhias locais.

Hora: 19h

Local: Armazém Cultural – Avenida Calógeras, 3065

Entrada: Gratuita

Blitz do Orgulho – Em comemoração ao “Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+”, a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+ e o Centro Estadual de Cidadania LGBTQIA+ vão fazer a blitz do Orgulho levando conscientização e promoção da cidadania LGBTQIA+ em bares e casas noturnas de Campo Grande.

A blitz terá a presença da artista Amanita Muscaria.

Hora: A partir das 21h

Local: Mr. Hoppy, Capiva’s, Ponto Bar, Vexame, Monarca e Daza.

Entrada: Conferir no estabelecimento

Sábado (24)

Banho de São João – No sábado, o arraial tem show de Isa Brandão, Leandro e Galeano, João Paulo e Dudu e Gurizada Baileira.

Hora: A partir das 18h

Local: Orla do Porto Geral

Entrada: Gratuita

Hora: 8h às 13h

Local: Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559

Entrada: Gratuita, para fazer a carteirinha de empréstimo de livros é necessário um documento com foto e comprovante de residência.

Hora: das 7h às 12h e das 14h às 19h

Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Oficina “Oráculo” do Rio au Teatro – O Corpo como Oráculo, o despertar do divino através do nosso corpo. A artista Surya Marielle faz um percurso físico/simbólico/performativo. A oficina é destinada a pesquisadores de arte performativas e a quem quiser mergulhar num trabalho sobre o ritual e o símbolo como forma de expressão e conhecimento do ser sutil e profundo. É um trabalho que cruza o sensorial e perceptivo de ações que se tornam extra cotidianas e se enchem de metáforas e vida.

Para o workshop, todos os participantes precisam ter pelo menos 16 anos, e precisam vestir-se com roupas confortáveis, trazer um objeto ao qual esteja afetivamente apegado, um lençol leve de medidas médias e uma poesia.

Hora: 9h30 às 12h30

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita, retirar ingresso pelo site https://www.sympla.com.br/evento/acao-formativa-oficina-oraculo-do-rito-au-teatro-com-surya-marielle-it/1997109

Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado é “A arte da colagem sobre tela”, às 15 horas. O ingresso, gratuito, deve ser retirado meia hora antes. A atividade de colagem é para crianças de a partir de 5 anos, acompanhadas do responsável, e é preciso levar os seguintes materiais: 1 tela de pintura de 30×40 cm ou aprox., 1 tesoura sem ponta, 1 revista velha, 1 cola branca, 1 pincel largo e 1 pacote de canetinhas hidrocor.

Em seguida, o Sesc Encena Infantil apresenta o espetáculo “No Caminho da Roça”, com Edu Brincante e Gabi Cantante. Com uma narrativa lúdica, a peça mescla as linguagens cênicas, musical, narrativa e do brincar.

O espetáculo combina duas histórias, muita música, brincadeiras, bonecos e interação com a plateia. A primeira é uma adaptação do conto de Luís Câmara Cascudo com as aventuras e desventuras do mestre sapo que decide ir ao forró no céu escondido dentro do violão do urubu. No 2º ato, a lenda de um dos personagens mais presentes na nossa cultura: o boi.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem contação de histórias com Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Pagode da Nuala – Comemorando 1 ano, o pagode da Nuala tem edição especial neste sábado. O que era para ser apenas a festa de aniversário da Nuala se tornou um dos rolês mais bacanas de Campo Grande.

Entre as atrações estão Jubba, Gaga Funkeira, Negabi, Sarará Kriolo. Ah, e a organização conta com a solidariedade do público. Junto à Casa Satine, o pagode da Nuala vai receber doações de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal que serão repassados para pessoas LGBTQIA+ em vulnerabilidade social.

Hora: 18h

Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temistócles, 103

Entrada: Ingressos a partir de R$ 15,00

Arraiá do Vai quem Qué – O Ismac (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas) realiza o já tradicional arraiá neste sábado. Com comidas típicas e atrações como Fred dos Teclados e convidados.

Hora: A partir das 18h

Local: Ismac – Rua 25 de Dezembro, 262 – Centro

Entrada: Gratuita

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa a celebrar a 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana.

No sábado, a programação se inicia às 19h com missa e depois tem Matheus Martins e O Baile do Regis como atração musical.

Hora: 19h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Sarau Multicultural – O ateliê Ramona Rodrigues apresenta mais uma edição do Sarau Multicultural neste sábado. Haverá artesanato, cinema, gastronomia, histórias, música, poesia e teatro.

Dentro da programação tem declamação de poesia e performance dos alunos da oficina de teatro; contação de histórias com Larissa Lopes; música infantil com Rita Gonçalves; exibição de videoclipes da banda Santo de Casa; recitação de poesias com Silvio Santana, Isac Zampieri, além de perfmances circense com Cia Apoema e Banda Beca & Gaia Arte encerrando a noite.

Hora: 19h

Local: Ateliê Ramona Rodrigues – Rua 14 de Julho, 1431 – Centro, Casa 3

Entrada: Gratuita

Festival Mahila – Na quarta edição, o festival traz a Campo Grande, no Armazém Cultural, mostra de dança, workshops e o espetáculo “Elementos”.

O segundo dia de programação começa cedo com cinco workshops ao longo do dia e Mostra de Dança às 19h com abertura com o grupo Mulango Kandongo e o espetáculo “A semente Semeada”. Na sequência se apresentam as ministrantes dos workshops e estúdios de dança convidados de Campo Grande.

Workshops – As inscrições para cada workshop e a entrada para as apresentações serão dois quilos de alimentos. As inscrições para os workshops devem ser feitas pelo site https://www.festivalmahila.com.br.

Danças das Iabás – Corpo e Ancestralidade

Ministrante: Adelyah Gomes (PB)

Horário: 08h30 às 10h30

Movimentos Expressivos e Interpretativos no Tribal

Ministrante: Paula Braz (SP)

Horário: 10h30 às 12h30

ATS: Spins e Turns

Ministrante: Emine di Cosmo (ARG)

Horário: 13h30 às 15h

Fusion Bellydance – Braços Criativos

Ministrante: Emine di Cosmo (ARG)

Horário: 15h às 16h30​

Dança de Poder para Mulheres

Ministrante: Beatriz Capobianco (SP)

Horário: 16h30 às 18h

Local: Armazém Cultural – Avenida Calógeras, 3065

Entrada: Gratuita

Domingo (25)

Banho de São João – Domingo a festa encerra com shows de Kaio e Gabriel, e Juliana Monteiro.

Hora: A partir das 18h

Local: Orla do Porto Geral

Entrada: Gratuita

Festa Junina Vegana – Campo Grande recebe a primeira edição da festa junina vegana, com releitura vegana dos pratos tradicionais da época: arroz carreteiro, pastel e cachorro-quente. Os fãs dos tradicionais doces juninos poderão saborear o arroz doce, curau, bolos diversos, canjica doce e muito mais. Também serão comercializados itens como hambúrgueres e lanches veganos congelados, queijos vegetais, cosméticos, vestuário e artesanato.

De atrações, haverá apresentação do Quinteto de Jazz da Sectur, Regina Bombom, Rhayla, O Baile do Régis e Ricardo Pereira. Também haverá prática de ioga, oficina de artesanato, aula de alongamento e dança, mini palestra sobre nutrição vegana, passeio de City Tour e área kids.

Hora: das 9h às 17h

Local: Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3.015

Entrada: Gratuita

Festival Mahila – No último dia serão quatro workshops, com encerramento do Festival Mahila que acontece às 19h com a apresentação do espetáculo “Elementos” pela Cia Shakti Fusion, levando ao público a expressão do fogo, terra, água, ar e éter, através da dança.

Tanto os workshops quanto as apresentações são realizadas no Armazém Cultural, na Avenida Calógeras, 3065

Workshops – As inscrições para cada workshop e a entrada para as apresentações serão dois quilos de alimentos. As inscrições para os workshops devem ser feitas pelo site https://www.festivalmahila.com.br .

ATS – Dançando de Improviso coletivo coordenado

Ministrante: Lilian Kawatoko (SP)

Horário: 9h às 10h30

Dança e inclusão social: conheça o poder dessa relação.

*aula especial para pessoas com deficiência – em alguns casos necessário acompanhante

​Ministrante: Lisa Lima (MS)

Horário: 10h30 às 12h30

O workshop contará com intérprete de Libras

“Dançando na Malandragem”

Ministrante: Fran Passos (PR)

Horário: 13h às 15h

TWERK

​Ministrante: Lívia Lopes (MS)

Horário: 15h às 16h30

6ª edição da Festa da Padroeira de MS – O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro começa a celebrar a 6ª Festa da Padroeira de MS neste fim de semana.

No domingo, depois da missa tem procissão ciclística, missa em diversos horários, e shows com Augusto e Leandro, Luizão dos Teclados e Rony Moreno.

Hora: A partir das 7h

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Avenida Afonso Pena, 377 – Amambaí

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” é a vez da CIAhabiliDOCES divertir o público com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Hora: 16h, 18h e 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

Festa do Orgulho – Celebrando a diversidade, amor e o orgulho LGBTQIA+, tem Festa do orgulho no Capivas neste domingo. A casa promete dom de pop, funk, brasilidades e beats eletrônicos com Gikka B2B Lannovisk&Gustavo Freitas.

Hora: 17h

Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita

