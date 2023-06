Agendão CG: Fim de semana tem festas juninas e Feira O Balaio com show de Francisco, el Hombre

A Esplanada Ferroviária vai pegar fogo neste domingo. Pela primeira vez em Campo Grande, a banda “Francisco, el Hombre” sobe ao palco na segunda edição da Feira O Balaio, de graça! O final de semana também tem festas juninas, incluindo o arraiá de Santo Antônio, além de show com Àiyé, festival em Bonito e apresentação de Roberto Carlos.

A Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura listam os principais eventos culturais desta sexta, sábado e domingo. Confira.

Sábado (10)

Maracangalha de Pé na Rua – Com intervenção e cortejo cenopoético, o Teatro Imaginário Maracangalha vai até o Bairro Jardim Noroeste neste sábado com o projeto “Maracangalha de Pé na Rua”. A ideia é levar arte para as regiões mais afastadas do Centro da cidade mostrando o teatro de rua.

Hora: 9h30

Local: Praça do Jardim Noroeste – Rua Indianápolis, 1949

Entrada: Gratuita

Festival de Capoeira – Neste sábado tem festival de capoeira na Arena do Horto Florestal com as crianças atendidas pela Cufa. Serão 32 capoeiristas participando graças à solidariedade dos padrinhos que abraçaram a causa. Quem quiser ajudar a Cufa a realizar suas atividades, pode fazer um pix para 45.776.653/0001-03 – Associação das mulheres das favelas do Mato Grosso do Sul.

Hora: das 15h às 18h

Local: Arena do Horto Florestal

Entrada: Gratuita

Apresentação Circense – O New York Cirkus se apresenta no Espaço Sesc em duas sessões no sábado. A programação é para toda a família e promete entreter a criançada. A família Perez, como todas as histórias de circos itinerantes, leva a arte do circo pela Capital percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

Hora: 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado é, claro, em clima de festa junina. A criançada vai aprender a fazer uma linda fogueirinha para decorar a mesa das gostosuras caipiras. Cada um deve levar: tesoura sem ponta, cola branca, uma folha de papel colorset vermelho e um pincel fino. Classificação: 5 anos. Cada criança deve estar acompanhada de um (a) responsável.

Hora: 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Arraiá Infantil Sesc – Criançada não vai ficar de fora das festas juninas! Neste sábado, tem matinê com música e desfile de trajes típicos com animação de Nano Elânio e Bandinha Caipira.

Hora: 16h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Arraiá do Rita Vieira – Tem festa junina na Associação de Moradores do Rita Vieira neste sábado. Na programação, tem sertanejo raiz e moda de viola com Mary Lopes, Anderson Alvarenga, Lucas Molina, além de comidas típicas, brinquedo e pescaria.

Hora: 16h

Local: Associação de Moradores – Rua Rotterdan, 1255

Entrada: Gratuita

Arraial de Santo Antônio – Em sua 21ª edição, a tradicional festa junina de Campo Grande terá muita música, quadrilha, comidas típicas e brincadeiras. Neste sábado tem apresentação da orquestra de violas de Valinhos e show da dupla Fred e Victor.

Hora: a partir das 16h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Jóquei de Matilde Campilho – Neste sábado estreia programação mensal de leitura integral de livros, com “Jóquei”, de Matilde Campilho, o primeiro livro lançado pela autora portuguesa, uma obra com poemas e prosas poéticas.

Hora: 16h30

Local: Café do Teatro – R. Barão de Melgaço, 177.

Entrada: Gratuita

Feira do Bosque Camburé – Tem feirinha no Oliveira II neste sábado com muito artesanato, gastronomia, moda, cultura e ainda sorteio de brindes.

Hora: 17h

Local: Bosque Camburé – Rua Antônio João Escobar, 404 – Oliveira II

Entrada: Gratuita

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste fim de semana.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

10º Bonito Blues e Jazz Festival – Neste fim de semana Bonito é palco do 10º Bonito Blues & Jazz Festival, com apresentações doo guitarrista argentino, Rula Cancino, com a banda Rula y Los de La Esquina, além de grandes nomes do estilo em Mato Grosso do Sul, com Luis Ávila & Friends tocando José Boaventura, Zé Pretim e Renato Fernandes. Encerrando a noite é a vez de Big Gilson subir ao palco para mostrar o blues carioca.

Hora: 21h

Local: Selina Hotel – Rua Santana do Paraíso, 554

Entrada: Ingressos a partir de R$ 40,00

Domingo (11)

Aniversário da comunidade indígena Marçal de Souza – Neste domingo tem festa pelos 28 anos da Marçal de Souza, comunidade indígena Terena em contexto urbano aqui da Capital.

Na programação tem a abertura com oração na língua Terena e o hino nacional, seguido de danças tradicionais masculina e feminina, história da comunidade Marçal de Souza e homenagens, encerrando com almoço.

Hora: a partir das 9h

Local: Marçal de Souza – Rua Terena, sem número, região do Bairro Tiradentes.

Entrada: Gratuita

Praça Bolívia – Com a temática de Dia dos Namorados, a Feira da Bolívia deste domingo tem shows de Gio Resquim, Karina Marques, Beca Rodrigues, Ronaldo Raimundo e a apresentação de dança da Ciganinha. Além das atividades culturais, a feira conta com diversas barracas de alimentos, bebidas, artesanatos e feira de adoção.

Hora: 9h às 14h

Local: Esquina da Rua Barão da Torre com a Rua Das Garças

Entrada: Gratuita

Maracangalha de Pé na Rua – Com o premiado espetáculo “Tekohá – Ritual de Morte e Vida do Deus pequeno”, o Teatro Imaginário Maracangalha vai até o Bairro Jardim Noroeste com o projeto “Maracangalha de Pé na Rua”. A ideia é levar arte para as regiões mais afastadas do Centro da cidade mostrando o teatro de rua.

Hora: 11h30

Local: Praça do Jardim Noroeste – Rua Indianápolis, 1949

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No domingo, o “Espaço Sesc” as contações de histórias de Nano Elânio. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Arraial de Santo Antônio – Em sua 21ª edição, a tradicional festa junina de Campo Grande terá muita música, quadrilha, comidas típicas e brincadeiras. No domingo tem apresenta do grupo de forró Ipê da Serra e da dupla sertaneja Patrícia e Adriana.

Hora: a partir das 16h

Local: Praça do Rádio

Entrada: Gratuita

Festa junina Okinawa – A Associação Okinawa de Campo Grande tem quermesse neste domingo com gastronomia e danças típicas. Na programação terá sobá, espetinho, sopa de cabrito e muito mais.

Hora: 17h

Local: Rua dos Barbosas, 110

Entrada: Gratuita

O Balaio Feira Criativa – Em sua segunda edição em Campo Grande, a feira douradense mostra que veio para ficar. Com 180 expositores, O Balaio será palco para o show de Francisco, el Hombre, banda que toca música latina, que nasceu do encontro do México com o Brasil.

Composta pelos irmãos mexicanos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, Lazúli, Helena Papini e Andrei Kozyreff, a banda tem 10 anos de estrada e está com a turnê “10 años”. Em 2017, o grupo foi indicado ao Grammy Latino com a música “Triste, louca ou má”.

Francisco, el Hombre começou se apresentando em praças e lugares públicos pelo Brasil e América do Sul, passando o chapéu, sempre levando manifestações políticas em canções que mesclam português e espanhol.

Quem abre o show de Francisco, el Hombre é o duo Vozmecê, que há quatro anos segue tocando música de rua.

“É um encontro de malucos, falamos isso porque eles tiveram um começo de carreira bem interessante e parecido com o nosso, viajando de carro pelo País e por toda a América Latina, tocando na rua pra ganhar o dinheiro do almoço, pra sobrevivência e fazendo o rolê de música de rua. Para nós, é uma felicidade abrir o show de uma grande inspiração que são eles tanto em arte de rua quanto em músicas com mensagens políticas”, diz Vozmecê.

Hora: das 16h às 23h

Local: Avenida Calógeras, em frente à Esplanada ferroviária

Entrada: Gratuita

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste fim de semana.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

