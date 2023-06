Agendão CG: Fim de semana tem arraiá da AACC, 10 anos de Feiras do Vinil e espetáculo

O frio e a chuva deram uma trégua e a meteorologia promete subir os termômetros nos próximos dias. O agendão desta sexta, sábado e domingo tem opções de atrações em espaços fechados, como é o caso do tradicional arraiá da AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) e também feiras ao ar livre.

Tem ainda estreia de espetáculo, programação para crianças, Feira Bosque da Paz, e apresentação de Super Mario Bross. Confira o agendão que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e a Fundação de Cultura separou.

Sexta-feira (16)

7ª Semana Nacional de Arquivos – Dentro da programação da Semana Nacional de Arquivos, o Arquivo Público Estadual de MS está com a exposição “Cia. Matte Larangeira”.

A nova temporada da exposição de fotografias que remetem à empresa Companhia Matte Larangeira, estabelecida após o fim da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai na região onde hoje está localizado Mato Grosso do Sul, e que explorava economicamente os ervais nativos da região, com relações comerciais, políticas e de trabalho.

Hora: 8h às 17h

Local: Sala de exposições do Arquivo Público Estadual de MS – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 2º andar

Entrada: Gratuita

SustentAção – Nesta sexta-feira (16) tem performance “Sustentação”, do Núcleo Fuga! Partindo do Sesc Cultura, a apresentação vai tomar as ruas do Centro das cidade com dança e reflexões sobre o corpo feminino.

Hora: 15h30

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Arraiá da Alems – Sexta-feira é dia de arraiá na Assembleia Legislativa do Estado. A festa junina será realizada no estacionamento de visitantes, com produtos juninos e muita música.

Hora: 17h

Local: Estacionamento da Assembleia Legislativa – Parque dos Poderes

Entrada: Gratuita

Farofa Musical – Nesta sexta-feira tem Forrózin no Laricas Cultural embalando o fim de semana em ritmo de festa junina.

Hora: 17h30

Local: Laricas Cultural – Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Couvert a partir de R$ 6,00

Drag Super – Com Natasha Princess, grande nome da cena drag em São Paulo, o Ponto Bar é palco da primeira edição do Drag Super nesta sexta-feira. Na programação ainda tem Andrômeda Black como anfitriã, e as performances de Bruandra Guel, vencedora da Corrida das Drags do Campão Cultural 2021, Afro Paty, vencedora da Corrida das Drags do Campão Cultural 2022.

O show cultural fica por conta da cantora trans sul-mato-grossense de Três Lagoas, Narcaso e as discotecagens ficam por conta das DJs Lauanda e Gaga Funkeira.

Hora: A partir das 18h

Local: Ponto Bar – Rua Doutor Temistócles, 103 Centro

Entrada: Ingressos a R$ 15,00; pessoas trans e drags não pagam

2ª Festa Imaculado Coração de Maria – Tem quermesse neste fim de semana com muita música, comidas típicas e shows de prêmios.

Hora: 18h

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria – Avenida Hiroshima, 1233, Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Feirinha de São Chico Junina – Artigos juninos, comidas típicas, artesanato e muitos expositores. Toda sexta-feira tem feirinha São Chico no Bairro São Francisco.

Hora: a partir das 18h

Local: Rua Laguna, 265

Entrada: Gratuita

Mostra de Cinema Japonês – Na sexta tem exibição e debate do filme Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, dentro da mostra de cinema japonês, em homenagem ao mês da imigração japonesa no Brasil.

O evento faz parte da retomada do CineMIS, com curadoria de Júlio Bezerra e Celso Higa.

Dirigido por Ryūsuke Hamaguchi, o longa é um drama romance adaptado de um conto de Haruki Murakami. O filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto (Reika Kirishima), uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá, ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari (Toko Miura), uma jovem chauffeur, com quem tem que deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois.

Hora: 19h

Local: MIS – Av. Fernando Corrêa da Costa 559, 3º andar

Entrada: Gratuita

Lançamento de livro – Nesta sexta-feira (16), o livro “O Certo e o Incerto”, vencedor do I Prêmio Ipê de Literatura, será lançado no Sesc Cultura. Em formato de contos, a obra de Samuel Medeiros une humor e crítica social em 132 páginas com mini contos relacionados à vida cotidiana.

Hora: 19h30

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2.270

Entrada: Gratuita

Arraiá UFMS – Com show de Chalana de Prata e Os Filhos de Campo Grande, tem arraiá na UFMS nesta sexta-feira com comidas típicas e quadrilha.

Hora: 20h

Local: Esplanada do Morenão

Entrada 1 kg de alimento não-perecível

Luis Avila & Friends – A cervejaria Canalhas recebe nesta sexta-feira Luis Avila e amigos tocando o show “Mato Grosso dos Blues”, prometendo uma noite de muito blues regional com músicos consagrados do nosso Estado.

Hora: 18h

Local: Cervejaria Canalhas – Rua Dom Lustosa, 214 – Jardim Seminário

Entrada: Ingresso a R$ 10,00 + 1kg de alimento não-perecível ou um agasalho que será destinado à Cufa

Sábado (17)

Arraiá da AACC – Com espaço totalmente coberto e climatizado, neste sábado tem mais uma edição do Arraiá da AACC/MS. Serão 27 barracas solidárias vendendo comidas típicas, desde o almoço até o jantar, com uma grande variedade de quitutes como espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, linguiça de Maracaju, Estação do Vinho e outras delícias.

Além das comidas típicas,o evento também traz muito entretenimento para as crianças, como Pescaria, Área Kids e apresentações de quadrilhas de escolas da Capital.

Quem participa do Arraiá da AACC/MS, além de se divertir, ajuda a instituição a cumprir sua missão de cuidar de crianças e adolescentes com câncer de todo o Estado.

Hora: das 12h às 22h

Local: Bosque Expo, espaço de eventos do Shopping Bosque dos Ipês

Entrada: Ingressos a R$10,00; crianças de até 10 anos não pagam.

Sesc Arte para Crianças – A oficina deste sábado é “O brinquedo do circo”. Os pequenos vão fabricar um brinquedo em forma de palhaço equilibrista, e para isso é preciso levar: 1 tesoura sem ponta, 1 cola branca e 1 pacote de canetinha hidrocor.

Em seguida, às 16h, o Cine Clubinho exibirá os curtas: “Dúdú e o Lápis Cor da Pele”, “O último índio” e “Um dia de gato”. São desenhos que tratam de temáticas como preservação de identidade e alteridade, divertindo e ensinando.

Hora: a partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – Neste fim de semana, o “Espaço Sesc” tem duas sessões com a CIAhabiliDOCES, que encanta o público com sua arte circense misturada a contações de histórias, em números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Festa Junina no Jardim de Casa – Tem arraiá neste sábado com artesanato, gastronomia e música. Desta vez, além de ser temática, a feirinha tem caráter solidário e os organizadores pedem doação de agasalho.

Hora: 17h às 22h

Local: Rua Amando de Oliveira, 98 – Bairro Amambaí

Entrada: Gratuita

Feira do Vinil – Comemorando 10 anos de garimpo e colecionismo, tem edição da Feira do Vinil neste sábado na Cervejaria Eden Beer, com discotecagem do DJ André Samambaia.

Hora: 17h

Local: Eden Beer – Avenida Mato Grosso, 68

Entrada: Gratuita

Roda de samba Misturô – Angelique e Isa Ramos fazem a roda de samba acontecer no Laricas neste sábado. Entre as atrações também estão Juci Ibanez e Guilherme Pimentel.

Hora: 17h30

Local: Laricas Cultural – Rua Antônio Maria Coelho, 1663

Entrada: Couvert a partir de R$ 10,00

2ª Festa Imaculado Coração de Maria – Tem quermesse neste fim de semana com muita música, comidas típicas e shows de prêmios.

Hora: 18h

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria – Avenida Hiroshima, 1233, Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Show Naip e Bêbados Habilidosos – Sábado tem música no Sunset Growler Station, com banda Naip, Bêbados Habilidosos, Giovana Juno, Rodrigo Teixeira, Gabriel Noah e Rodrigo Tozzette.

Hora: A partir das 18h

Local: Sunset Growler Station – Avenida Afonso Pena, 5.668 – Chácara Cachoeira

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste fim de semana.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Domingo (18)

Feira do Bosque – Neste domingo tem “Arraiá da Paz” com muitas comidas típicas, mais de 500 expositores com artesanato, moda, antiguidades, gastronomia. Na 10ª edição, a Feira do Bosque contará com o novo espaço gastronômico próximo ao palco principal, com uma área mais ampla para acomodar mesas e cadeiras.

A programação do palco principal contará com artistas como os cantores Santhiago, Ali Gonçalves, a Banda “Lá em Saturno” e “Vozmecê”. O Evento também conta com ações sociais como a adoção consciente de pets em parceria com a protetora de animais Dani Reis.

Hora: 9h às 14h

Local: Bosque da Paz – Rua Kame Takaiussu com a Rua das Folhagens, Carandá Bosque, Campo Grande

Entrada: Gratuita

Super Mario Bros – Fenômeno dos videogames e agora no cinemas, os irmãos Mário e Luigi se apresentam no teatro neste domingo, em Campo Grande.

A peça tem 50 minutos e conta a história da dupla de encanadores Mario e Luigi, com direção de Adriano Soares, o espetáculo leva o público a diversos mundos vistos no jogo e agora no filme.

Hora: 15h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: Ingressos a partir de R$ 35,00 a meia-entrada

Espaço Sesc – No domingo, também em duas sessões, é a vez da criançada assistir ao “Interações Mágicas”, com o ilusionista Thiper. A apresentação é uma performance cênica para cativar e motivar o público por meio da arte mágica e ilusionismo, baseada na história do autor.

Hora: Às 15h e 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Arraiá do Farol – Tem forró, quentão, comidas típicas na região da Lagoa Itatiaia. Entre as atrações estão Flor do Pequi e Forró no Escuro.

Hora: 17h às 23h30

Local: Rua Antônio Marques, 537 – Tiradentes (em frente à lagoa)

Entrada: Courvert artístico a partir de R$ 20,00

2ª Festa Imaculado Coração de Maria – Tem quermesse neste fim de semana com muita música, comidas típicas e shows de prêmios.

Hora: 18h

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria – Avenida Hiroshima, 1233, Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

“Como nascem as estrelas” – De volta para mais uma temporada de “Como Nascem as Estrelas”, a Estação Cultural Teatro do Mundo recebe o espetáculo neste fim de semana.

Hora: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Com informações da assessoria