Agenda de domingo tem desde Festa Junina até Feira Garimpasso

Para encerrar bem o fim de semana, a programação de domingo (18) conta com Festa Junina do Imaculado Coração de Maria, Feira Sustentável Garimpasso e a 1ª edição do Arraiá da Paz. Confira abaixo todas as opções:

Arraiá da Paz – A décima edição da Feira do Bosque da Paz será temática neste final de semana, com a primeira edição do Arraiá da Paz que acontecerá no período diurno e terá muita comida típica, artesanatos, moda, antiguidades e atrações culturais. O cantor Santhiago com participação de Eddu Alves, Ali Gonçalves e banda Lá em Saturno irão animar o Bosque durante o Arraiá.

Horário: 9h às 14h

Local: Feira do Bosque – Rua Kame Takaiassu, esquina com Rua das Folhagens – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

Garimpasso – A feira sustentável Garimpasso promove neste domingo o encontro de 18 brechós, com mais de cinco mil peças para garimpo. A feira traz nesta edição a venda de cafés, chás, doces, cerveja e muitas plantas. Para garimpar, é preciso levar sua própria sacola.

Horário: 15h às 20h

Local: Tv Mirassol, 129 – Bairro Coronel Antonino

Entrada: gratuita

Super Mario Bros – Após o grande sucesso nos videogames e cinemas, os irmãos Mario e Luigi chegam a capital para uma peça teatral, de 50 minutos, contando a história da dupla.

Horário: 15h

Local: Teatro Glauce Rocha – UFMS

Entrada: a partir de R$ 35 reais a meia entrada

Interações Mágicas – O ilusionista Thiper se apresenta no Espaço Sesc com duas sessões no domingão para encantar a criançada. A apresentação é uma performance pretende cativar o público por meio do ilusionismo e mágica.

Horário: 15h e 16h30

Local: Espaço Sesc – Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: gratuita

Arraiá do Farol – Com muito forró, comidas típicas da festa junina e quentão a Região da Lagoa Itatiaia também terá arraiá.

Horário: 17h às 23h30

Local: Rua Antônio Marques, 537 – Tiradentes (em frente à lagoa)

Entrada: couvert artístico a partir de R$20 reais

2ª Festa Imaculado Coração de Maria – Na Paróquia terá quermesse com musica, muitas comidas típicas e prêmios.

Horário: 18h

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria – Avenida Hiroshima, 1.233 – Carandá Bosque

Entrada: gratuita

“Como nascem as estrelas” – A Estação Cultural Teatro do Mundo apresenta neste sábado o espetáculo “como nascem as estrelas”, a peça traz referencias de Glauce Rocha, Clarice Lispector em um “acerto poético”.

Horário: 20h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177.

Entrada: R$20 reais antecipado | R$ 40 reais na hora.

