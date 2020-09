Acusado de tentativa de Homicídio duplamente qualificado em Nioaque é levado a júri popular

O Autor foi condenado a pena de 11 anos, em regime fechado, pela Justiça de Nioaque

O crime aconteceu no ano de 2019, vez que o autor A. F. N atentou contra a vida da vítima L.S.C. ao desferir três golpes de faca (arma branca) em seu peito, costas e ombro, correndo grave perigo de vida pelo esfaqueamento.

Os Jurados condenaram o réu exatamente como pleiteado pelo Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Drª Mariana Sleiman, responsável pela acusação do autor do crime.

À época do crime, o réu foi preso preventivamente, mas ganhou liberdade provisória, sendo novamente preso após o Ministério Público ganhar recurso junto ao Tribunal de Justiça, permanecendo preso até a data de seu julgamento, ocorrido na data de hoje (14/09).

Com informações do MP