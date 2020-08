Acidente deixa oito pessoas feridas na BR-060, entre Sidrolândia e Nioaque

Ao menos oito pessoas se feriram em acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira na BR-060, entre os municípios de Nioaque e Sidrolândia. Entre as vítimas estão três crianças, dentre as quais um bebê de apenas dois meses.

De acordo com o site Região News, houve colisão entre um automóvel Polo e uma caminhonete S10. Informações apontam que o motorista do Polo tentou uma ultrapassagem, oportunidade em que acabou batendo de frente com a S10.

No carro estavam sete pessoas da mesma família, incluindo as três crianças. Todas as vítimas, juntamente com o motorista da caminhonete, foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no Hospital Elmiria Silvério Barbosa, em Sidrolândia.

Fonte: O Pantaneiro