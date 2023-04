Aberto processo seletivo para treinamento profissional em botânica

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estudantes do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura ou Bacharelado, da Cidade Universitária, para treinamento profissional em botânica. São 23 vagas disponíveis e as inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de abril neste endereço eletrônico.

O resultado deve ser publicado até o dia 30 de abril e as atividades estão previstas para iniciarem em 2 de maio. A carga horária a ser realizada será de 10 horas semanais e os selecionados devem realizar as atividades sob orientação dos técnicos do laboratório de botânica e seus respectivos tutores.

“Essa é uma oportunidade que os nossos estudantes têm para conhecer e entrar em contato com a prática profissional do biólogo, mas especificamente nesse ramo da biologia que é a botânica, o estudo das plantas. Neste projeto o estudante terá a oportunidade de vivenciar diferentes áreas de pesquisa que o profissional irá desenvolver, então é uma grande oportunidade ter essa vivência, principalmente aqueles que têm afinidade com a área da botânica. Nós temos no Instituto de Biociências uma grande tradição no ensino de botânica, temos o nosso herbário que é uma referência, nós temos o maior acervo brasileiro de plantas do Pantanal, há também plantas do Cerrado. Além disso, participando desse projeto os estudantes conseguem carga horária em atividades extracurriculares, é uma grande oportunidade que o nosso Instituto está oferecendo”, disse o diretor do Instituto de Biociências, Ramon Mello.

As atividades extracurriculares são desenvolvidas para a complementação da formação de estudantes nas práticas e metodologias utilizadas nos estudos em botânica. Os selecionados poderão permanecer no treinamento pelo tempo desejado, respeitando a vigência do ciclo de treinamento do projeto.

A estudante de Ciências Biológicas – Bacharelado, Sarah Juventina Barbosa da Silva, já passou pelo treinamento, e para ela foi uma ótima experiência para a vida profissional. “O treinamento fornece o aprendizado de técnicas e rotinas laboratoriais que podem ser aplicadas em diferentes laboratórios, assim como a participação em projetos de pesquisa na área. Além disso, traz um excelente relacionamento interpessoal, através do qual é possível encontrar maneiras de participar de projetos de pesquisa, ensino e extensão relacionados à área de botânica”.

O estudante de Ciências Biológicas – Licenciatura, José Elias Rodrigues, também já passou pela experiência. “O treinamento profissional em botânica é importante para o desenvolvimento pleno do estudante. Desse modo, no laboratório, a partir do treinamento proporcionado por uma equipe formada por técnicos, docentes do curso e colegas da graduação e pós-graduação, nós somos capazes de desenvolver postura e comportamentos adequados em laboratórios, bem como o uso correto das vidrarias e aparelhos disponíveis. Os estudantes também recebem treinamento em técnicas de coleta, fixação e processamento de material vegetal, cortes anatômicos, utilização de corantes e reagentes, fotodocumentação a partir da obtenção e tratamento de imagens utilizando softwares. No caso dos estudantes que cursam a habilitação em licenciatura, como é o meu caso, essas técnicas podem ser aplicadas futuramente nas escolas, as aulas práticas, quando bem adotadas e aplicadas contribuem para o processo de ensino-aprendizagem”.

Todas as informações podem ser consultadas no edital.