Aberto Processo Seletivo da Assistência Social de Jardim

A Prefeitura de Jardim publicou no Diário Oficial do Município o edital nº 001/2023 da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). As inscrições estão abertas de 19 a 28 de junho de 2023.

O Processo Seletivo Simplificado tem por objeto a contratação temporária de profissionais habilitados para os cargos/funções descritos abaixo, tendo por finalidade suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público e formação cadastro de reserva, para atender os serviços, programas, projetos e departamentos vinculados à Semasth.

O Processo Seletivo Simplificado consiste em análise curricular, sendo de caráter eliminatório e classificatório, havendo cargos de nível superior e nível médio, conforme a seguir: Assistente Social (7 vagas), Psicólogo (5 vagas), Educador Físico (1 vaga), Orientador Social (5 vagas), Educador Social (5 vagas), Entrevistador Social (2 vagas) e Visitador domiciliar (5 vagas).

O edital e os anexos, como ficha de inscrição e quadro de vagas, cargos e remunerações previstas, entre outras informações, estão disponíveis aqui.

Com informações da assessoria