Abertas as inscrições para o 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Doenças Raras

O 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Doenças Raras, realizado pela UFMS por meio do Instituto Integrado de Saúde (Inisa), já está com as inscrições abertas. O evento será realizado nos 13, 14 e 15 de setembro no Teatro Glauce Rocha, e para participar basta acessar o link e se inscrever.

O congresso terá uma programação conjunta com o 2º Simpósio Internacional dos Programas de Pós-Graduação do Inisa; 14ª Jornada Acadêmica de Enfermagem; e 9ª Jornada Acadêmica de Fisioterapia.

Segundo o diretor do Inisa, Marcos Antônio Ferreira Júnior, o objetivo é estimular o debate e a reflexão sobre as doenças raras, além de incitar a produção e a divulgação de trabalhos científicos. “Vamos dar continuidade ao evento que iniciamos em 2021, pois é um evento bienal que de forma geral, objetiva congregar estudantes e a sociedade a debater diversos assuntos, com a presença de importantes pesquisadores nacionais e internacionais”.

O Centro de Reabilitação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Cer/Apae) é parceiro do evento. “Nossa equipe é multiprofissional e visamos a integralidade na assistência e cuidado continuado. A parceria pública privada UFMS/APAE de Campo Grande, demonstra que a Universidade deve estar na comunidade, assim como a comunidade deve estar na Universidade”, relata a supervisora de Fisioterapia do Cer/Apae, Sarita Baltuilhe dos Santos, .

A submissão de trabalhos deve ser feita entre 12 de junho e 28 de julho, e é dividida em três temáticas: Atenção multiprofissional na atividade física, reabilitação e desempenho físico funcional; Atenção Multiprofissional e tecnologia para o cuidado em saúde; e Atenção multiprofissional nos diferentes ciclos de vida na rede de serviços de saúde.

A programação completa pode ser acessada aqui.

Doenças raras

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças raras afetam de 65 a cada 100 mil pessoas por ano. Essas patologias são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, que variam de doença para doença, assim como de pessoa para pessoa afetada pela mesma condição.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) atende quase 2 mil pacientes com doenças raras em diversas especialidades médicas, como pediatria, nefrologia, dermatologia, pneumologia, reumatologia, genética, coloproctologia, entre outras especialidades. Os pacientes são atendidos pelo Sistema Único de Saúde.

Entre as diversas doenças raras atendidas, estão a Deficiência de Alfa-1 Antitripsina, Esclerose Lateral Amniotrófica, Doença de Churg-Strauss, Doença de Lyme, Doença de Chron, Síndrome de Fanconi, Febre Mediterrânea Familiar, Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, Fibrose Pulmonar Idiopática, Síndrome da Hipofosfatasia, Doença de Hunter, entre outras.

Com informações da assessoria