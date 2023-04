A partir de maio, Bioparque receberá visitantes de terça a sábado em dois períodos

Completando um ano de abertura ao público, o Bioparque Pantanal anuncia mudanças para melhor atender a população. A partir de maio, o complexo estará aberto para visitação de terça a sábado de manhã e à tarde. Aos domingos e segundas o complexo ficará fechado para operações internas.

Já nos feriados, o maior aquário de água doce do mundo estará aberto com horário de atendimento diferenciado, das 8h30 às 14h30 sem intervalo. Portanto, 1° de maio, Dia do Trabalhador, o espaço estará de portas abertas para quem reservar a visita.

Outra novidade é que além do agendamento para datas futuras, o site oficial do Bioparque, disponibilizará vagas diárias para agendamento, evitando filas e facilitando o acesso ao local. O cadastro local permanece apenas para o atendimento prioritário e preferencial.

A partir do próximo mês, o empreendimento turístico funcionará de terça a sábado das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Pela manhã o público poderá entrar para visitação até às 11h, já a tarde, até às 16h30.

Com as mudanças, grupos escolares passam a visitar o local nas terças e quintas-feiras. Nesses dias o Bioparque também recebe o público geral. O agendamento de escolas permanece a partir do dia 16 de cada mês, exclusivamente pelo site oficial: https://bioparquepantanal.ms.gov.br/.