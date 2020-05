9º Grupo de Artilharia de Campanha promove ação de desinfecção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nioaque/MS

Nioaque (MS) – Dentro do atual contexto e seguindo as diretrizes do Comando Conjunto Oeste e da Força Terrestre Componente Guaicurus – Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada quanto ao combate e controle da pandemia COVID-19, o 9º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Major Cantuária, realizou, na manhã do dia 1º de Maio, a desinfecção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Nioaque/MS. A ação foi realizada pelo Grupamento de Desinfecção do 9º GAC, composto por um grupo de combate, nas áreas externas e internas da UPA e no pátio do entorno da unidade. A atividade é uma medida sanitária preventiva no combate à COVID-19.

Fonte Assessoria/9º gac