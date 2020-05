9º Grupo de Artilharia de Campanha promove ação de desinfecção da Estação Rodoviária de Nioaque/MS

O 9º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Major Cantuária, realizou na manhã do dia 24 de abril a descontaminação da Estação Rodoviária da cidade de Nioaque/MS.

A descontaminação foi realizada na áreas externas e internas da Estação Rodoviária, no pátio ao entorno da estação e nas áreas de grande trânsito de pessoas e veículos.

Essa atividade é uma medida sanitária preventiva no combate à COVID-19 e de apoio aos órgãos de Segurança e de Saúde Pública engajados nesse combate.