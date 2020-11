9º Grupo de Artilharia de Campanha promove ação de descontaminação da Estratégia de Saúde da Família de Nioaque – Urbano I Jonas Pedro da Silva em Nioaque/MS

Nioaque (MS) – A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, ‘‘Força Terrestre Guaicurus’’, seguindo as determinações do Comando Conjunto Oeste, quanto ao controle e combate à COVID-19, por intermédio do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (Grupo Major Cantuária) realizou, na manhã do dia 18 de novembro, a descontaminação da Estratégia de Saúde da Família de Nioaque – Urbano I Jonas Pedro da Silva, a Unidade está localizada na Rua Manoel Ozorio Cruz, n° 335, bairro São Miguel em Nioaque/MS. A ação foi realizada pelo Grupamento de Descontaminação do 9º GAC, composto por um grupo de combate, nas áreas externas e internas da Unidade.