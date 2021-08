Crédito: Cb Alex Ribeiro

Nioaque (MS) – A 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec), seguindo as determinações do Comando Conjunto Oeste, quanto ao controle e combate à covid-19, por intermédio do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC), realizou, na manhã do dia 22 de julho, a descontaminação das instalações da Escola Municipal Noé Nogueira, em Nioaque.